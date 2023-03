Play rozdaje prezenty. 2 raty gratis to jeden z nich

Play ma promocję, w której kupując wybranego iPhone'a z abonamentem 2 raty za sprzęt otrzymamy gratis. Fioletowi przypominają też o innych, wciąż trwających promocjach.

2 raty gratis na wybrany iPhone'y

Każdy, kto przedłuży umowę z Play, przeniesie numer z innej sieci lub zdecyduje się na nowy numer i wybierze ofertę Play L lub Homebox, może otrzymać 2 raty gratis na następujące smartfony:

Dzięki promocji Play, wymienione powyżej iPhone'y można kupić nawet o 625 zł taniej w porównaniu do ceny bez umowy. Promocja jest limitowana czasowo, więc warto się pospieszyć.

2x więcej pamięci w Galaxy S23

Do końca tego tygodnia (do 2 kwietnia 2023 roku) można skorzystać z promocji, w ramach której smartfony z serii Samsung Galaxy S23 z większa pojemnością pamięci masowej kosztują tyle, co gorzej wyposażone warianty. Na przykład wybierając model Galaxy S23 256 GB otrzymamy go w cenie wariantu tego smartfonu z 128 GB pamięci.

Smartfony taniej o VAT

W Play wciąż trwa promocja, dzieki której smartfony takich producentów, jak Samsung, Xiaomi i Motorola, możemy kupić taniej o VAT. Wystarczy przenieść numer od innego operatora i w przypadku klientów indywidualnych wybrać ofertę L lub HOMEBOX (a w sklepie internetowym play.pl także M), z kolei w ofertach Play dla Firm L lub XL.

3 lata gwarancji Realme

Cały czas w ofercie Play jest Smartfon Realme 10 z dodatkowym rokiem darmowej gwarancji. Łącznie daje to 3 lata gwarancji od momentu zakupu.

Bluza Hammer w prezencie

Play przypomina również o specjalnej promocji na smartfony Hammer, dzięki której po zakupie jednego z poniższych urządzeń:

można zarejestrować się na specjalnej stronie i otrzymać bluzę właśnie z logo marki.

Słuchawki Galaxy Buds2 w prezencie

Decydując się na jeden z nowych średniopółkowych smartfonów Samsunga – model Galaxy A34 5G lub Galaxy A54 5G, możecie otrzymać bezprzewodowe słuchawki Samsung Galaxy Buds2 w prezencie. Aby skorzystać z promocji, trzeba kupić wybrany smartfon do końca tego tygodnia, a następnie aktywować go do 9 kwietnia tego roku.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Play

Źródło tekstu: Play