Kto ma najszybszy Internet w Polsce? Dwa telekomy na szczycie

SpeddTest.pl opublikował dane na temat szybkości Internetu stacjonarnego i mobilnego w Polsce w maju 2024 roku. Zwycięstwami w czterech kategoriach podzieliło się dwóch operatorów telekomunikacyjnych, T-Mobile i Orange.

Majowy ranking szybkości Internetu w Polsce powstał na podstawie 3,2 mln testów, dokonanych przy użyciu narzędzi udostępnionych przez serwis Speedtest.pl. W tej liczbie 956 tys. to pomiarów wykonano w aplikacjach mobilnych. W porównaniu z wynikami kwietniowymi, u niektórych widać lekkie przyspieszenie, a u innych jest trochę wolniej.

Internet domowy

W maju kolejność operatorów z najszybszym Internetem domowym w Polsce było podobna, jak miesiąc wcześniej. Liderem ponownie został T-Mobile, którego klienci mogli pobierać dane ze średnią szybkością 258,8 Mb/s. Na podium zmieściła się jeszcze Vectra (255,1 Mb/s) oraz Play (240,8 Mb/s).

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. T-Mobile Stacjonarny 258,8 111,7 13 59 tys. 2. Vectra 255,1 50,4 16 128 tys. 3. Play Stacjonarny 240,8 46,4 16 194 tys. 4. Inea 232,8 215,7 10 67 tys. 5. Orange 217,6 69,6 15 335 tys. 6. Toya 204,6 39,4 10 28 tys 7. Netia 194,9 87,1 16 123 tys. 8. Multimedia 189,3 42,4 19 43 tys. 9. Play Mobile 55,5 22,0 30 163 tys. 10. T-Mobile 47,5 17,1 31 198 tys. 11. Orange Mobile 35,2 11,7 32 118 tys. 12. Plus 33,8 11,7 39 123 tys. Dostawcy razem 153,9 58,1 19



Internet światłowodowy FTTH

W przypadku światłowodowych połączeń FTTH, najwyższą średnią prędkość pobierania danych z Internetu osiągnięto w Orange (291,5 Mb/s). Drugie miejsce przypadło T-Mobile Polska (268,8 Mb/s), a podium zamyka Inea (256,6 Mb/s). Ta ostatnia wygrała pod względem szybkości wysyłania danych (250,0 Mb/s).

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. Orange 291,5 89,1 9 221 tys. 2. T-Mobile Stacjonarny 258,8 111,7 13 59 tys. 3. Inea 256,6 250,0 9 52 tys. 4. Netia 244,1 108,5 13 65 tys. 5. Play Światłowód 242,1 99,1 12 39 tys. 6. Toya 198,7 39,9 6 10 tys. Dostawcy razem 263,2 110,9 10



Internet mobilny

Kolejna kategoria, w której zwyciężył T-Mobile, to szybkość pobierania danych przez Internet mobilny. Klienci Magentowych osiągnęli średnią 70,6 Mb/s. Najgorzej w tym zestawieniu wypadł Plus – 56,8 Mb/s.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. T-Mobile 70,6 14,9 27 69 tys. 2. Orange Mobile 67,2 13,9 28 75 tys. 3. Play Mobile 66,0 15,1 29 104 tys. 4. Plus 56,8 12,1 35 58 tys. Dostawcy razem 65,6 14,2 29



Internet 5G

Jeśli chodzi o szybkość Internetu 5G, to liderem rankingu serwisu SpeedTest.pl pozostał Orange ze średnią 233,4 Mb/s. Wyraźne przyspieszenie odnotowano również w Play (179,8 Mb/s), który przegonił T-Mobile (171,3 Mb/s – spadek z 222,6 Mb/s w kwietniu). A za podium znowu Plus (131,7 Mb/s), który najwyraźniej wciąż uważa, że uruchamianie usług na wylicytowanych w ubiegłym roku częstotliwościach z pasma C nie jest mu potrzebne.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. Orange Mobile 233,4 31,6 23 10 tys. 2. Play Mobile 179,8 29,8 23 14 tys. 3. T-Mobile 171,3 27,0 23 14 tys. 4. Plus 131,7 21,3 26 11 tys. Dostawcy razem 177,1 27,5 24



Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie speedtest.pl w zakładce ranking.

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk i Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Speedtest.pl