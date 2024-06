Orange zmienia cenniki. Chodzi o połączenia i SMS-y do UE

Orange poinformował o zmianach w cennikach ofert na kartę. Ma to związek z przedłużeniem unijnej regulacji w zakresie cen połączeń i SMS-ów międzynarodowych w UE do końca czerwca 2032 roku.

Unijne Rozporządzenie w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów wdrażania gigabitowych sieci łączności elektronicznej przedłuża do 30 czerwca 2032 roku korzystne dla konsumentów ceny międzynarodowych połączeń i SMS-ów. Z tego powodu Orange Polska wprowadził zmiany do cenników swoich ofert na kartę, to jest taryf:

Orange Free,

Zawsze bez Limitu,

Ekstra Numer

dla klientów indywidualnych w zakresie połączeń i SMS-ów międzynarodowych wykonywanych z Polski do krajów Unii Europejskiej i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Co się zmieni?

W związku z przepisami prawa unijnego, 15 maja 2024 roku ulegają zmianie cenniki wymienionych powyżej taryf, w punkcie dotyczącym połączeń międzynarodowych i SMS-ów w następujący sposób:

"Połączenia i SMS-y międzynarodowe

4. Od 15 maja 2024 r. do najpóźniej 30 czerwca 2032 r. opłaty pobierane od konsumentów za połączenia i SMS-y międzynarodowe wykonane z Polski do krajów Unii Europejskiej (dalej UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej EOG) nie mogą przekraczać limitów wskazanych w zmienionym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 (dalej Limit UE)."

Dodany zostanie również punkt 7 o treści:

Od 1 stycznia 2029 r. nie będziemy stosować wobec konsumentów różnych cen detalicznych za usługi połączeń i smsów krajowych i usługi połączeń i smsów międzynarodowych wewnątrz UE, pod warunkiem, że przyjęte zostaną przez UE przepisy techniczne dotyczące zabezpieczeń, takie jak środki w zakresie zrównoważonego rozwoju, uczciwego korzystania i zwalczania nadużyć”.

Minuta połączenia międzynarodowego z Polski do krajów UE oraz EOG w Orange na kartę kosztuje 1 zł. Maksymalny, wynikający z przepisów unijnych, koszt międzynarodowego SMS-a do UE i EOG wynosi 0,31 zł.

Zapowiedziane przez Orange zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa i nie stanowią podwyżki cen. Klienci Orange na kartę, którzy tych zmian nie akceptują, mają prawo do rezygnacji z usług w każdym czasie.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange