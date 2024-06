Plus ma nowe promocje dla Wielkiej Brytanii. Wciąż jest tanio

Plus również szykuje nowe promocje na roaming w Wielkiej Brytanii oraz Gibraltarze. W przeciwieństwie jednak do sieci Play, tu drastycznej podwyżki nie będzie.

Operator sieci Plus poinformował w komunikacie, że 1 lipca 2024 roku startują promocje "Brytyjska 5" oraz "Brytyjska dla Klientów Plusa na Kartę i Plus MIX 5". Oferta w tym wydaniu ma obowiązywać do 30 września tego roku.

Promocje dla Wielkiej Brytanii

W ramach nowej odsłony promocji dla Wielkiej Brytanii w Plusie, obowiązywać będą następujące opłaty:

Połączenia w roamingu międzynarodowym w Wielkiej Brytanii/Gibraltarze:

dla abonentów ofert na abonament: połączenie głosowe wykonane z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski i w obrębie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru oraz połączenia głosowe odebrane na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru – 0,29 zł za minutę (naliczanie sekundowe), wysyłanie SMS-ów z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski i w obrębie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru – 0,23 zł za sztukę , wysyłane wiadomości MMS z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski i w obrębie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru oraz odbieranie wiadomości MMS na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru – 0,23 zł za sztukę , transmisja danych na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru – 29 zł za 1 GB (rozliczane co 1 KB),

dla abonentów ofert na kartę i Mix w taryfach Prosto na Kartę, Plus Elastyczna na Kartę, Nowy Plush, Mix X: połączenie głosowe wykonane z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski i w obrębie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru oraz połączenia głosowe odebrane na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru: w taryfie Prosto na Kartę, Mix X – 0,35 zł za minutę (naliczanie sekundowe), w taryfie Nowy Plush oraz Plus Elastyczna na Kartę – 0,59 zł za minutę (naliczanie sekundowe), wysyłanie SMS-ów z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski i w obrębie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru: w taryfach Prosto na Kartę oraz Mix X – 0,35 zł za sztukę , w taryfie Plus Elastyczna na Kartę oraz Nowy Plush – 0,39 zł za sztukę , wysyłane wiadomości MMS z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski i w obrębie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru oraz odbieranie wiadomości MMS na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru: w taryfie Prosto na Kartę, Mix X – 0,35 zł zasztukę , w taryfie Plus Elastyczna na Kartę oraz Nowy Plush – 0,59 zł za sztukę , transmisja danych na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru – 29 zł za 1GB (rozliczane co 1 KB).



Połączenia międzynarodowe z Polski do Wielkiej Brytanii i Gibraltaru dla abonentów ofert na abonament oraz ofert na kartę i Mix w taryfach Prosto na Kartę, Plus Elastyczna na Kartę, Nowy Plush, Mix X w taryfach Prosto na Kartę, Plus Elastyczna na Kartę, Nowy Plush, Mix X – stawki jak dla państw Unii Europejskiej, zgodnie z cennikiem właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego korzysta abonent.

Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminach promocji:

