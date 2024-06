Plus zwiększa zasięg Internetu. Operator dogadał się z Vectrą

Plus się chwali, że w zasięgu jego super szybkiego Internetu stacjonarnego mieszka już ponad 20 milionów osób. Ostatnio dostęp do oferty zielonego operatora otrzymało niemal 1,5 miliona domów i mieszkań w Polsce, znajdujących się w zasięgu infrastruktury Grupy Vectra.

Plus rozszerzył dostępność swojego Internetu stacjonarnego o infrastrukturę Grupy Vectra. Dzięki temu oferta operatora zielonej sieci dociera dodatkowo do niemal 1,5 miliona domów i mieszkań w 350 miejscowościach. To około 3,4 miliona osób. Nowe lokalizacje pojawiły się między innymi w Warszawie, Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Radomiu czy Gorzowie Wielkopolskim.

Tym samym mieszkańcy będą mogli korzystać z szybkiego Internetu gwarantującego bezproblemową pracę i naukę zdalną, szybkie pobieranie plików, oglądanie filmów i seriali bez zacinania, płynne granie w trybie online oraz jednoczesną możliwość podłączenia wielu urządzeń domowych do sieci.

– chwali się Plus

Bardzo cieszymy się na tą współpracę. To kolejne partnerstwo z dużym operatorem, które umacnia pozycję naszej firmy wśród czołowych dostawców stacjonarnej infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce i potwierdza jej bardzo wysoką jakość. Konsekwentnie kontynuujemy dalszy rozwój sieci poprzez jej upgrade i rozbudowę, jako istotny element strategii naszej firmy.

– komentuje Tomasz Żurański, Członek Rady Nadzorczej w Grupie Vectra

Aktualnie, w zasięgu Internetu stacjonarnego Plusa jest już ponad 8,7 milionów domów i mieszkań, zamieszkanych przez niemal 20 milionów mieszkańców Polski. Ponad 14 milionów ma dostęp do łącz światłowodowych.

Oferty dostosowane do indywidualnych potrzeb

Większy zasięg stacjonarnego Internetu oznacza, że jeszcze większe grono użytkowników zyskuje możliwość łączenia usług Plusa i Polsat Box w konfiguracji dostosowanej do potrzeb. Dla klientów zainteresowanych rozrywką i sportem oraz tych, którzy chcą mieć pełną ofertę powinien się sprawdzić Internet stacjonarny Plusa wraz z telewizją Polsat Box i usługą All In Streaming, dającą dostęp do serwisów Disney+, HBO MAX oraz Polsat Box Go Plus.

Dokładny zasięg usługi Plus Internet Stacjonarny można sprawdzić pod tym adresem.

Zobacz: Plus gasi światło. Z tych promocji już nie skorzystasz

Zobacz: Vectra i Multimedia Polska z zarzutami. Wprowadzali klientów w błąd

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Plus

Źródło tekstu: Plus, Vectra