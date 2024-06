Play zamyka promocję. Będzie drożej

W Play wkrótce przestanie obowiązywać promocja na roaming w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze. Od 1 lipca będą obowiązywać nowe, wyższe stawki.

Operator sieci Play przypomina w najnowszym komunikacie o zbliżającym się końcu promocji na tani roaming w Wielkiej Brytanii i zależnym od tego kraju Gibraltarze. Teraz przebywając tam, klienci Fioletowych płacą 0,29 zł za minutę połączenia wychodzącego i przychodzącego, 0,29 zł za SMS-a i MMS-a oraz 29 zł za przesłanie 1 GB danych. Wymienione stawki przestaną obowiązywać z dniem 30 czerwca 2024 roku.

Kończąca się promocja obejmuje klientów Play, którzy zawarli umowę począwszy od 1 stycznia 2021 roku w ramach taryfy:

GRUPA HOMEBOX 5G,

GRUPA L 5G,,

GRUPA M 5G,

GRUPA PLAY HOMEBOX,

GRUPA PLAY HOMEBOX TV,

GRUPA PLAY L,

GRUPA PLAY M,

GRUPA PLAY S,

GRUPA S II,

Play Internet,

Play Internet 5G,

SOLO HOMEBOX 5G,

SOLO L 5G,

SOLO M 5G,

SOLO PLAY S,

SOLO PLAY M,

SOLO PLAY HOMEBOX,

SOLO PLAY L,

SOLO S II,

SIM S dla Firm,

SIM M dla Firm,

SIM L dla Firm,

SIM S dodatkowa dla Firm,

MIX ELASTYCZNY L EXTRA GB,

MIX ELASTYCZNY M EXTRA GB,

MIX ELASTYCZNY S EXTRA GB,

MIX L EXTRA GB,

MIX M EXTRA GBMIX S EXTRA GB.

Od lipca będzie drożej

Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku w wymienionych powyżej taryfach zaczną obowiązywać nowe stawki za korzystanie z usług Play w roamingu w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze:

0,79 zł za minutę połączenia wychodzącego i odebranego,

za minutę połączenia wychodzącego i odebranego, 0,79 zł za wiadomość SMS/MMS,

za wiadomość SMS/MMS, 59 zł za 1 GB przesłanych danych (naliczanie co 1 kB).

Połączenia międzynarodowe wykonane z Polski do Wielkiej Brytanii pozostają bez zmian, czyli rozliczane są tak samo jak połączenia międzynarodowe do krajów w Strefie Euro.

Ze zmian opisanych powyżej wyłączone zostały następujące taryfy:

Biznes Pakiet,

Biznes Plan Pakiet 10,

Biznes Plan Pakiet 25,

Biznes Plan Pakiet Unlimited,

Biznes Play,

Biznes Unlimited,

Biznes Europa i Świat.

Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, możemy dochodzić od Ciebie opłaty specjalnej/kary umownej. Jej wysokość nie przekroczy przyznanej Ci ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

– informuje Play w komunikacie

Na koniec naszym Czytelnikiem należy się małe wyjaśnienie, o co chodzi z tym obniżeniem opłat, o którym wspomina Play, skoro będzie drożej. Nowa promocja, chociaż z wyższymi stawkami, wciąż oznacza dużą obniżkę w stosunku do podstawowych cen usług w roamingu międzynarodowym poza strefą euro. Z Cennika Oferty GRUPA II wynika, że w przypadku Strefy 1, w której mieści się Wielka Brytania, minuta połączenia wychodzącego kosztuje od 5 do 15 zł, minuta połączenia przychodzącego – 2 zł, SMS – 1 zł, MMS – 2 zł, a cena za 1 GB przesłanych danych to aż... 36 tys. zł (3,60 zł za 100 kB).

