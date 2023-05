Najlepiej sprzedające się flagowce? Znamy ranking

Firma Canalsy opublikowała swój raport dotyczący sprzedaży smartfonów w pierwszym kwartale 2023 roku. Pod uwagę brane były wyłącznie urządzenia droższe niż 500 dolarów, więc mówimy tu o flagowcach. Co ciekawe, można zauważyć wyraźny trend wskazujący na to, że z roku na rok, urządzenia premium mają coraz większy udział w rynku.

Samsung w tym roku wypuścił swoją nową serię flagowców, czyli S23, S23+ o S23 Ultra. Według wczesnych doniesień koreańskiej firmy te miały sprzedawać się dużo lepiej niż zeszłoroczne modele. Zdaje się to potwierdzać raport opublikowany przez Canalys.

Co prawda, nadal na czele stawki znajdują się urządzenia Apple. Najbardziej rozchwytywanymi modelami są iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro i iPhone 14. Następnie jest spora przepaść, a za nią znajduje się iPhone 13 i Samsung Galaxy S23 Ultra. Oznacza to, że S23 Ultra jest najlepiej sprzedającym się modelem premium wśród Androidów.

High-end($500 and above) smartphones bucked the global trend by growing 4.7% YoY, exceeding 1/3 of worldwide shipments in Q1 2023. pic.twitter.com/FfVA1sYgqk