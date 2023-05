Nieznany numer 222062626 niepokoi Polaków. Wyjaśniamy

W ostatnim czasie wielu Polaków mogło dostać połączenie od numeru 22 206 26 26. Jak się okazuje, może być to próba wyłudzenia pieniędzy.

Nadal jedną z najbardziej popularnych metod oszustów jest połączenie komórkowe. Wzbudza to większe zaufanie niż w przypadku internetowych reklam lub wiadomości, w końcu rozmówca jest prawdziwym człowiekiem i ułatwia to wymuszenie na ofierze natychmiastowego działania.

Jeden z potencjalnie niebezpiecznych numerów pojawił się w ostatnim czasie wielu Polakom na wyświetlaczach.

Numer 222062626. Kto dzwoni?

Jak się okazuje, pod numerem 222062626 kryje się mężczyzna z zagranicznym akcentem. Osoby, które z nim rozmawiały, podają, że są to najprawdopodobniej wschodnie naleciałości.

Wszystko wskazuje na to, że jest to również próba wyłudzenia pieniędzy o nieświadomej ofiary. Mężczyzna często podaje się za pracownika Vivus lub innego banku i informuje rozmówców o tym, że ktoś wziął na nich kredyt.

Jego celem jest wyłudzenie danych nieświadomych rozmówców, by samemu wziąć na nich kredyt. Jeżeli więc zgłosi się do Ciebie numer 222062626, dla własnego bezpieczeństwa najlepiej nie odbierać i od razu dodać do czarnej listy.

Nie wiadomo dokładnie, jak powszechne jest to zjawisko, lecz wspomniany numer ma już kilkaset wyszukań na portalu nieznany-numer.pl, służącym do weryfikacji numeru dzwoniącego. Osoby, które postanowiły udzielić się w komentarzach, potwierdzają, że może to być próba oszustwa.

Źródło zdjęć: Freestocks / Unsplash