Samsung, Xiaomi? A co to? Tu liczą się tylko Honor i Huawei

Honor i Huawei wygrywają. Nie, to nie jest żadna fantastyka. To segment składanych smartfonów na największym rynku na świecie.

Huawei w Europie odsunął się nieco na ubocze, ale ostatnio informujemy o samych dobrych wydarzeniach dla chińskiej marki. Najpierw Huawei wrócił do światowego TOP10, a potem wyprzedził Realme i wspina się coraz wyżej. Honor na świecie rozpycha się za to coraz bardziej, ewidentnie sprzedanie go przez Huaweia wyszło Honorowi na dobre.

Honor i Huawei dominują na rynku chińskich składaków

Obie firmy jednak zdominowały jeden bardzo ważny rynek. To chiński rynek składanych smartfonów. To rynek bardzo duży i wysokomarżowy. Nic zatem dziwnego, że jest łakomym kąskiem. Omdia opublikowała wyniki za trzeci kwartał 2023.

Honor wygrywa w chińskim sektorze zginanych telefonów z 28% udziału w rynku. Na karku czuje on jednak oddech Huaweia z jego 26%. Potem następuje już większa przerwa. Trzeci Samsung to 19% chińskiego rynku składaków.

Na dalszych lokatach znajdują się Oppo z 11%, Vivo z 10% i Xiaomi z kawałkiem rynkowego tortu wynoszącym zaledwie 5%. Zaledwie śladowym udziałem w rynku może się pochwalić Motorola. Wywalczyła ona 1%.

