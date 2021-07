Samsung: spadły przychody, ale wzrósł zysk

Samsung Electronics zaprezentował swoje wstępne wyniki finansowe. Przychody spadły, ale zysk firmy wzrósł.

Lipiec to jeden z tych miesięcy, który upływa pod znakiem prezentacji wyników kwartalnych. Na pełne rezultaty trzeba poczekać co prawda do końca miesiąca, już teraz jednak pojawiają się wyniki wstępne. Od razu postanowił pochwalić się Samsung. Kwartalne przychody firmy co prawda spadły, jednak wzrosły zyski. Przychody w drugim kwartale 2021 wyniosły bowiem 63 biliony wonów, czyli około 212,5 miliarda złotych. To spadek z 65,4 biliona wonów w pierwszym kwartale 2021. Samsung zanotował jednak wzrost przychodów w stosunku do drugiego kwartału 2020. Wtedy przychody sięgnęły bowiem 53 bilionów wonów.

Zyski w minionym kwartale wyniosły z kolei 12,5 biliona wonów. To około 42,2 miliardów złotych. To wzrost w stosunku do 9,4 biliona wonów w pierwszym kwartale 2021. To również wzrost w stosunku do 8,2 biliona wonów zysku w drugim kwartale 2020. Pod koniec lipca dowiemy się jak dokładnie kształtowały się zarobki każdego z działów Samsung Electronics. Wtedy też swoje wyniki pokażą inne firmy z czebolu Samsunga, takie jak Samsung Display (wyświetlacze) czy Samsung Foundry (układy Exynos).

