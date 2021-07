Samsung certyfikuje modele Galaxy M22 oraz Galaxy A12s

Już niedługo zadebiutują dwa kolejne średniopółkowce Samsunga. Będą to modele Samsung Galaxy M22 oraz Samsung Galaxy A12s. Oba przechodzą już kolejne niezbędne certyfikacje.

Już niedługo Samsung zaprezentuje dwa kolejne urządzenia z niższego segmentu średniej półki cenowej. Pierwszym będzie Samsung Galaxy M22, który przeszedł właśnie certyfikację w Tajlandii. Proces certyfikacyjny oznacza, że telefon pokonał ostatni wymagany krok przed debiutem rynkowym. Nowy telefon będzie miał według poprzednich doniesień akumulator o pojemności 6000 mAh. Sercem urządzenia będzie układ MediaTek Helio G80. Smartfon będzie co prawda sprzedawany jedynie z ładowarką 15 W, ale będzie on w stanie obsłużyć ładowanie 25 W. Na pewno jednym z wariantów będzie 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej.

Drugim szykowanym urządzeniem Samsunga będzie Samsung Galaxy A12s. Smartfon ten już doczekał się swojej podstrony na filipińskiej stronie koreańskiego producenta. Telefon pojawił się też w konsoli Google Play. Będzie to najpewniej jedynie niewielka zmiana w stosunku do Samsunga Galaxy A12, który pojawił się pod koniec zeszłego roku. Miał on MediaTeka Helio P35, od 2 do 6 GB RAM i od 32 do 128 GB pamięci wbudowanej.

