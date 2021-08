PLAY w czasach COVID-19: efekt sylwestra, wzrost danych o 60%, ponad 1000 stacji

Play zaprezentował raport „Co zmienił COVID? Play i klienci podczas pandemii” na temat wpływu COVID-19 na zachowania konsumentów usług mobilnych. Oprócz danych dotyczących abonentów można w nim znaleźć informacje na temat rozwoju fioletowej sieci.

Jak zauważa Play, wraz z rozpoczęciem lockdownu po wybuchu pandemii COVID-19 gwałtownie wzrósł ruch w sieci, w tym na dużych osiedlach, które dotychczas w godzinach pracy i nauki pozostawały uśpione. Stopniowo wzrastała także liczba połączeń i obciążenie sieci w takich miejscach jak szpitale i punkty wykonywania testów. Wyniki pomiarów tego, jak wzrosło zużycie danych komórkowych, pokazują aż 60% skok w stosunku do okresu przed pandemią – wynika z raportu przygotowanego przez Play.

Zobacz: Play już nie traci klientów. Wyniki Iliad za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2021 r.

Play ocenia, że pierwsze 15 miesięcy trwania pandemii COVID-19 było dla operatorów czasem permanentnego tzw. efektu sylwestra, czyli jednego dnia w roku, gdy miliony użytkowników sieci w jednym momencie komunikują się ze sobą.

Operatorzy z dnia na dzień musieli nie tylko przystosować się do realiów zdalnej pracy we własnych firmach, ale też umożliwić ją milionom polskich przedsiębiorców. Wyzwaniem stało się zapewnienie odpowiedniego zasięgu i przepustowości łączy. Jestem przekonany, że jako branża absolutnie zdaliśmy ten egzamin. To ogromna zasługa tysięcy ludzi pracujących w Play, ale też we wszystkich firmach telekomunikacyjnych

– mówi Michał Ziółkowski, CTO w P4 i członek zarządu odpowiedzialny za rozwój infrastruktury.

Wzrósł czas rozmów, powrót do SMS

W marcu 2020 r., kiedy ogłoszono pierwszy lockdown, średni czas trwania rozmowy telefonicznej w sieci Play wzrósł z ok. 2 minut i 30 sekund do 3 minut i 30 sekund. W skali sieci oznacza to, że w Play pojawiły się miliony klientów, którzy rozmawiali przez telefon po kilkadziesiąt minut lub dłużej.

Co ciekawe, klienci wrócili nawet do pisania SMS-ów, których popularność z roku na rok malała za sprawą rozwoju różnego rodzaju komunikatorów. Zmienił się także rozkład ruchu w sieci – wzrosła ilość danych przesyłanych przed południem, natomiast zmalała w dotychczasowym szczycie, czyli wieczorem.

Przed pandemią to właśnie w weekendy Polacy korzystali z internetu w swoich domach, oglądając filmy i seriale czy przeglądając media społecznościowe. W czasie pandemii wykres wykorzystania sieci w dni robocze zaczął bardzo przypominać ten weekendowy.

Z przytaczanych w raporcie Play danych instytutu PMR wynika, że większość Polaków przyznała się do częstszego korzystania z oferty medialno-rozrywkowej dostępnej w sieci. 23,4% z nich częściej korzystało z platform wideo (VOD, streaming), a 32% poszukiwało treści darmowych, 29,9% częściej słuchało muzyki online, 42,6% częściej czytało portale i strony WWW prasy, a ok. 25% częściej grało w gry wideo na smartfonie, komputerze lub konsoli.

Zobacz: Play bez roamingu krajowego? Nie tak szybko, P4 przedłuża umowę z Orange Polska

Polacy dłużej spali

Raport Play zauważa też dość nietypowe zjawiska, jak... zmiana rytmu snu klientów sieci. Zużycie transmisji danych wskazuje na to, że budzili się oni średnio o 30 minut później niż przed pandemią. Jednocześnie, o tyle samo później Polacy kładli się spać. Klienci Play pokazali także, że bardzo poważnie traktują obostrzenia związane z pandemią i stosują się do apeli o pozostanie w domach, zwłaszcza podczas pierwszego lockdownu.

2576 nadajników 5G

Play pochwalił się także osiągnięciami w rozbudowie sieci, w tym w nowym standardzie 5G. Play uruchomił w czasie pandemii ponad 1000 stacji bazowych i obecnie ponad 99% Polaków i 98% powierzchni kraju znajduje się w zasięgu sieci Play.

Z końcem lipca Play miał uruchomione 2576 nadajników działających w 5G, obejmując zasięgiem ponad 700 miejscowości i 35% populacji. Play przypomniał też, że czeka na przetarg na nowe częstotliwości dla 5G (tzw. pasmo C 3,4-3,8 GHz) i jest finansowo, jak i organizacyjnie na to przygotowany.

W czasie pandemii Play wdrożył ponad 60 inicjatyw dla swoich klientów, m.in. dodatkowe pakiety darmowego internetu, promocyjne pakiety PLAY NOW TV, inicjatywy wspierające edukację najmłodszych i zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu osób starszych.

Zobacz: Promocje w Play na koniec wakacji: darmowe smartfony, większa paczka GB

Zobacz: Play odświeżył usługę Play360, zwiększył limit kosztów i zakres napraw

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Raport PLAY

Źródło tekstu: PLAY