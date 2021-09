Play sprawdził preferencje i zwyczaje polskich internautów

Play sprawdził preferencje i zwyczaje użytkowników Internetu w Polsce. Wynika z nich, że nie jesteśmy przywiązani do dostawcy usług i najbardziej ufamy operatorom sieci komórkowych. Jeśli chodzi o szybkość, to 600 Mb/s wystarczy prawie każdemu z nas.

Play, oprócz usług mobilnych czy telewizyjnych, od ponad roku udostępnia i intensywnie rozwija także ofertę Internetu stacjonarnego. Wprowadzając to rozwiązanie operator miał na celu przede wszystkim umożliwienie swoim klientom korzystania ze stabilnego łącza w domowych warunkach, w najniższej cenie na rynku. Gwarancją najlepszej jakości usług jest odpowiadanie na aktualne potrzeby użytkowników. W tym celu Play zlecił niezależnej firmie przeprowadzenie badania na temat najważniejszych czynników decydujących o wyborze Internetu domowego przez Polaków.

Stabilne połączenie o wysokiej prędkości i dobrej cenie

Aż 97% użytkowników łączy się z Internetem domowym bezprzewodowo za pośrednictwem Wi-Fi. To pokazuje, jak ważnym elementem usługi jest odpowiedni i niezawodny router, służący do połączenia wszystkich urządzeń z siecią. Co więcej, bardzo ważne jest, aby zapewniał on dostęp dla wielu urządzeń jednocześnie, ponieważ aż 66% badanych korzysta z Internetu na 4 lub większej liczbie urządzeń. Ten odsetek będzie się tylko i wyłącznie zwiększał, między innymi za sprawą popularyzacji urządzeń typu smart home.

Z kolei dla 98% respondentów ważne jest stabilne połączenie, które zapewnia Internet stacjonarny. Okres pandemii pokazał, jak istotny jest dostęp do szybkiej i niezawodnej sieci, co potwierdził także opublikowany pod koniec sierpnia tego roku Raport Play: „Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na zachowania konsumentów oraz rozwój sieci”. Wynika z niego, że od marca 2020 roku zmieniły się potrzeby klientów i sposób, w jaki korzystają z usług telekomunikacyjnych. Operatorzy z dnia na dzień musieli nie tylko przystosować się do realiów zdalnej pracy we własnych firmach, ale też umożliwić ją milionom Polaków, rodzin i przedsiębiorców. W większości gospodarstw domowych w Polsce Internet jest wykorzystywany do rozrywki, nauki, pracy oraz mediów społecznościowych. 29% osób korzysta z Internetu wyłącznie w celach rozrywkowych, natomiast 71% do pracy oraz nauki.

Play sprawdził także, jakie czynniki w największym stopniu wpływają na wybór lub zmianę dostawcy usługi Internetu stacjonarnego. 90% badanych do zmiany dostawcy może nakłonić szybkość Internetu, stabilne połączenie i nieograniczony limit danych. Nieodmiennie ważnym czynnikiem pozostaje cena. Optymalnym zakresem cenowym wskazywanym przez respondentów jest kwota w przedziale 30-50 zł miesięcznie.

Badanie pokazało, że nie wszyscy użytkownicy Internetu stacjonarnego wiedzą, jaką prędkość łącza mają w swojej usłudze, ale spośród tych, którzy są w stanie ją określić, aż 86% twierdzi, że wystarczająca szybkość dla gospodarstwa domowego to do 600 Mb/s. W ostatnim, pandemicznym roku 34% biorących udział w badaniu zdecydowało się na podwyższenie prędkości Internetu w swoim domu.

Bardzo ważnym czynnikiem jest możliwość połączenia usługi Internetu z innymi ofertami, takimi jak telewizja czy telefon. Dla 71% badanych atrakcyjną ofertą, która skłoniłaby ich do zmiany, byłby pakiet „wszystko w jednym” od jednego dostawcy, który umożliwiłby comiesięczne oszczędności oraz wygodne płatności na jednej fakturze.

Internet stacjonarny w Play

Wszystkie te cechy są szczególnie istotne dla klientów przy wyborze Internetu domowego. Szukając najkorzystniejszej oferty można rozważyć Internet stacjonarny w Play. Tym bardziej, że badanie dowiodło, że najbardziej zaufanymi firmami dostarczającymi tego typu usługi są operatorzy komórkowi. Aktualna oferta fioletowego operatora dobrze odpowiada na potrzeby, które zostały wskazane jako preferowane przez badanych. Play obecnie udostępnia ofertę Internetu stacjonarnego w cenie od 35 zł miesięcznie, a do wyboru są prędkości do 600 Mb/s.

Play zapewnia także wygodną i szybką instalację usługi w wybranym przez klienta terminie wraz z nowoczesnym routerem Wi-Fi, który pozwala na podłączenie wielu urządzeń jednocześnie. Chcąc zaproponować swoim klientom wygodny i elastyczny zestaw usług na jednej fakturze, Play ma także oferty łączone pozwalające na dowolne dostosowanie ich do swoich potrzeb. Zasada jest prosta – im więcej usług, tym większy rabat, nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Jesteśmy świadomi jak dynamicznie zmienia się rynek i świat. Jako lider rynku telekomunikacyjnego wychodzimy naprzeciw tym zmianom tak, aby nasi klienci mogli znaleźć u nas najkorzystniejsze rozwiązanie odpowiadające swoim potrzebom. Dlatego dostarczamy kompletne rozwiązania dla domu, a Internet stacjonarny to doskonałe uzupełnienie naszej oferty. Stałe, stabilne łącze internetowe w połączeniu z usługami mobilnymi pozwoli w pełni zaspokoić potrzeby Polaków związane z łącznością i rozrywką. Nasze usługi to wygoda i oszczędność w comiesięcznych wydatkach – nasza oferta Internetu stacjonarnego to niższe ceny i umowa bez zobowiązania. Przede wszystkim skupiamy się na jakości, cały czas zapewniając najlepszą możliwą cenę i najnowocześniejsze rozwiązania dla klienta. Wiemy jak zadbać o klienta a nasze ambicje są duże i będziemy je konsekwentnie realizować.

– powiedział Artur Dominiak, Dyrektor Departamentu Usług dla Domu w Play

O badaniu

Badanie miało zasięg ogólnopolski, przeprowadzono je na reprezentatywnej grupie 816 osób podejmujących decyzję przy wyborze mediów w gospodarstwie domowym oraz korzystających z Internetu na co dzień. Aspekty, które poddane były próbie to między innymi cena, szybkość połączenia, preferowani dostawcy czy możliwość skorzystania z ofert łączonych. Badanie przeprowadzone zostało wśród odpowiednio zdefiniowanej grupy docelowej w formie kwestionariusza oraz zebrane przy użyciu metody CAWI przy pomocy panelu badawczego ARC. W kwestionariuszu zostały również użyte metody pozwalające zbadać stopień akceptacji ceny produktu przez konsumentów – Price Sensitivity Meter i Direct Price Acceptance.

Źródło zdjęć: John Schnobrich / Unsplash, Play

Źródło tekstu: Play