Play: nowe miejscowości w zasięgu LTE, lipiec i sierpień 2021

Ostatnio Play informował o miejscowościach, w których zapewnił zasięg 5G. A co z LTE? O starszym standardzie, wciąż stanowiącym podstawę komunikacji w Polsce, operator nie zapomniał i podczas wakacji rozbudowywał zasięg 4G, dodając nowe miejscowości do listy.

Zobacz: Play chwali się 5G – oto pierwsza lista miejscowości na północy Polski

Play podaje na swoim blogu, że „letnie miesiące były naprawdę owocne”. Obecnie w zasięgu fioletowego LTE znajduje się 2822 miejscowości, w tym 401 miasta (powyżej 10 tysięcy mieszkańców). Z kolei LTE ULTRA (LTE Advanced) obejmuje 2460 miejscowości i 400 miast.

Jak co wpis bardzo Was proszę, żebyście pamiętali, że nasz wspaniały Dział Techniki pracuje nad rozwojem całej naszej sieci, w całym kraju. Jeśli w poniższej tabeli nie zobaczycie swojego województwa, to wcale nie znaczy, że nie nic nie zostało w nim zrobione. To tylko miejscowości, w których do tej pory nie było zasięgu naszego szybkiego internetu