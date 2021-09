Play chwali się nową stroną

Play udostępnił klientom zupełnie nową stronę główną swojego serwisu internetowego pod adresem play.pl Jak informuje fioletowy operator, teraz do każdej usługi lub oferty można dotrzeć za pomocą trzech kliknięć, a zakupu online dokonać nawet w czasie zbliżonym do oczekiwania w samochodzie na czerwonym świetle.

Play jako jeden z największych operatorów komórkowych w Polsce przez ostatnie lata stale zwiększał portfolio usług i produktów, stając się jednym z wiodących dostawców usług konwergentych w kraju. Jednocześnie przy rosnącej ilości zakupów on-line, wyzwaniem stało się przejrzyste i proste zaprezentowanie użytkownikowi wielu kategorii usług, zachowując przy tym intuicyjną rolę informacyjno-pomocową serwisu.

Nowa strona play.pl ma całkowicie przebudowaną architekturę informacji. Do jej opracowania fioletowy operator zaangażował swoich klientów, aby poznać ich zwyczaje, potrzeby oraz język, jakiego używają w kontekście smartfonów i usług telekomunikacyjnych. Jak podaje Play, nawigowanie po nowym portalu bazuje teraz głównie na potrzebach i intencji użytkownika. Umożliwia to znacznie szybsze dotarcie klienta, we właściwie miejsce, które go interesuje.

Serwis play.pl w obecnej odsłonie znacznie bardziej przypomina swoją budową sklep internetowy i sprzyja zakupom online, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród klientów Play, szczególnie w okresie pandemii. Bezpośrednio ze strony głównej można zakupić najczęściej wybierane oferty abonamentowe lub bestsellerowe smartfony. To rozwiązanie często stosowane przez użytkowników potrzebujących podpowiedzi i rekomendacji podczas wyboru oferty.

Nowa strona główna wraz z architekturą informacji to kolejny etap przebudowy całego serwisu sieci Play i optymalizacji ścieżki zakupowej pod potrzeby użytkownika. Portal został zaprojektowany i wdrożony w technologii design systemu, umożliwiającego późniejsza pracę w nowym CMS na gotowych komponentach i składania kolejnych jego elementów prawie jak „z klocków” przy minimalnym nakładzie prac deweloperskich.

Ideą nowego serwisu Play było dostarczenie środowiska przyjaznego zarówno klientom „digital native” obytym z zakupami w Internecie, jak i tym, którzy dotąd potrzebowali większego wsparcia konsultanta w salonie. Fioletowi wierzą, że nowy portal play.pl wraz z dedykowanymi promocjami dla użytkowników online, zyska uznanie klientów operatora i zachęci ich jeszcze w większym stopniu do zakupu usług Play przez Internet.

Zobacz: HD Voice+ dostępne w połączeniach miedzy T-Mobile i Play

Zobacz: Play Now i Play Now TV z nowymi kanałami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Play

Źródło tekstu: Play