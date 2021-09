HD Voice+ dostępne w połączeniach miedzy T-Mobile i Play

W maju Orange i Play poinformowały o wprowadzeniu dwustronnego standardu HD Voice+ w połączeniach między sieciami. Teraz ten drugi operator wprowadza podobne rozwiązanie wraz z T-Mobile.

Zobacz: HD Voice+ w połączeniach między Orange i Play. Lepsza jakość rozmów dzięki kodekowi EVS

Play i T-Mobile zakończyły już międzysieciowe testy połączeń HD Voice+. Obecnie 100% połączeń głosowych między tymi sieciami może być realizowanych w jakości.

HD Voice+ dostępne jest w całej sieci T-Mobile i w połączeniach z siecią Play, dla wszystkich klientów abonamentów oraz usług przedpłaconych i MIX. Podobnie wygląda to od strony Play. Warunkiem zestawienia połączenia w technologii HD Voice+ jest obustronne połączenie w technologii VoLTE lub VoWiFi. HD Voice+ jest wspierane przez większość telefonów obsługujących VoLTE i VoWiFi.

Zobacz: T-Mobile i Heyah: 15 zł w kieszeni. Promocja na doładowania w salonikach Kolportera

Co daje HD Voice+?

Pierwsze kodeki stosowane w połączeniach telefonicznych nie oferowały zbyt wysokiej jakości połączeń. W efekcie niejednokrotnie głos w słuchawce brzmiał, jakby rozmówca siedział w studni, urywane były końcówki wyrazów czy występowały trwające ułamki sekund przerwy w połączeniach. Do tego rozmowę utrudniały szumy z tła, które zbierały mikrofony telefonów.

Prawdziwa zmiana jakości połączeń nastąpiła w 2011 roku, gdy operatorzy wdrożyli kodeki AMR-WB zwane popularnie HD Voice. Technologia ta wyeliminowała zdecydowaną większość utrudnień i hałasów w tle powodując, że głos rozmówcy brzmiał niemal idealnie.

W 2017 roku polscy operatorzy zaczęli korzystać z kodeków EVS (Enhanced Voice Services) zwanych HD Voice+. To, co różni je od wcześniejszego rozwiązania, to jeszcze szersze pasmo dźwięku lepiej odwzorowujące naturalny głos ludzki, szereg dodatkowych mechanizmów eliminujących niepotrzebne dźwięki tła oraz większa stabilność i utrzymanie jakości połączenia nawet przy słabym sygnale sieci.

Zobacz: Play chwali się 5G – oto pierwsza lista miejscowości na północy Polski

Jakie telefony są kompatybilne z HD Voice+?

T-Mobile poinformował, że obecnie wszystkie telefony w ofercie sieci wspierają przynajmniej VoLTE, sugerując tym samym, że będą działać w HD Voice+, nie podał jednak dokładnej listy urządzeń, które na pewno to zagwarantują. Taką listę podał za to Play, choć oczywiście nie musi ona być kompletna. Oto ona:

Apple iPhone 8

Apple iPhone 8+

Apple iPhone X

Apple iPhone Xs

Apple iPhone Xs Max

Apple iPhone XR

Apple iPhone 11 Pro

Apple iPhone 11 Pro Max

Apple iPhone 11

Apple iPhone SE

Apple iPhone 12

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro Max

Apple iPhone 12 mini

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 5G

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Huawei P Smart 2019

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P30 Lite

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P40 Lite E

Huawei P40 Lite

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro +

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart 2021

Honor 20

Honor 9X

LG V60

LG G8s ThinQ

LG G8x ThinQ

LG Wing

LG Velvet

LG V40

LG G7 ThinQ

LG G7 Fit

Sony XZ2

Sony XZ3

Sony Xperia 5

Sony Xperia 5 II

Sony Xperia 10 II

Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 1

Motorola G100

Motorola G10

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Pro

Oppo Reno 4 Pro 5G

Oppo Reno 4 Z 5G

Oppo A16

Oppo A54s 5G

Oppo A54 5G

Oppo A91

Oppo Reno 5 Lite

Oppo Reno 5 Z 5G

Oppo Reno 5 5G

Oppo Reno 6

Oppo Reno 6 Pro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 9T 5G

Xiaomi Mi 10 5G

Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Xiaomi Mi 10T 5G

Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Xiaomi Mi 11

Realme 6i

Vivo X60 5G

Zobacz: W Lycamobile kupisz pakiet nawet na rok i sporo zaoszczędzisz

Zobacz: W Play dostaniesz Viaplay w cenie abonamentu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: T-Mobile, Play