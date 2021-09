W Lycamobile kupisz pakiet nawet na rok i sporo zaoszczędzisz

Lycamobile ma w swojej ofercie pakiety długoterminowe na 3 miesiące, 6 miesięcy i cały rok. Płacąc z góry za tak długi okres można zyskać do 32% zniżki.

Korzystając z komórkowych usług na kartę często decydujemy się na zakup pakietów oferowanych przez operatora. Dzięki temu za jedną miesięczną opłatę możemy korzystać z nielimitowanych połączeń głosowych oraz wiadomości SMS (czasem też MMS), a także pakietu internetowego o wielkości uzależnionej od taryfy. A gdyby tak móc kupić pakiet na dłuższy okres i jeszcze na tym zaoszczędzić? Taką ofertę ma Lycamobile.

W Lycamobile znajdziemy między innymi pakiety krajowe Do wszystkich, które oferują połączenia i SMS-y do wszystkich krajowych sieci bez ograniczeń oraz (przy zakupie online:

35 GB przy zakupie online (2,5 GB w roamingu UE) w cenie 20 zł za 30 dni ,

, 50 GB przy zakupie online (3,5 GB w roamingu UE) w cenie 25 zł za 30 dni ,

, 60 GB (5 GB w roamingu UE) w cenie 39 zł za 30 dni ,

, 80 GB (6 GB w roamingu UE) w cenie 49 zł za 30 dni.

Trzy pierwsze pakiety możemy kupić na dłuższy okres, oszczędzając przy tym do 32%. Szczegóły w tabeli poniżej.

Pakiet Cena za 3 miesiące Cena za 6 miesięcy Cena za 12 miesięcy Do wszystkich S 45,90 zł

(23% taniej) 86,70 zł

(27% taniej) 163,20 zł

(32% taniej) Do wszystkich M 57,38 zł

(23% taniej) 108,38 zł

(23% taniej) 204,00 zł

(23% taniej) Do wszystkich L 89,51 zł

(23% taniej) 169,07 zł

(23% taniej) 318,24 zł

(23% taniej)



Po opłaceniu wybranego pakietu z góry na 3, 6 lub 12 miesięcy, będzie się on automatycznie odnawiał co 30 dni. Po skończeniu się opłaconego okresu cena pakietu wróci do regularnej ceny, na przykład 39 zł za 30 dni w przypadku pakietu Do wszystkich L.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lycamobile.pl.

