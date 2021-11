Nowe e-dowody już od poniedziałku. Wniosku nie złożysz online

Już w najbliższy poniedziałek, 8 listopada 2021 roku, w urzędach będzie można składać wnioski o wydanie nowego e-dowodu z drugą cechą biometryczną, czyli odciskiem palca w warstwie elektronicznej. Nie da się tego zrobić online

W Polsce będą nowe e-dowody, czyli dowody osobiste z warstwą elektroniczną. Zmiana polega na dodaniu do nich drugiej cechy biometrycznej w postaci odcisków palców. Wniosek o dokument w nowej formie będzie można złożyć już od najbliższego poniedziałku, 8 listopada 2021 roku. Co więcej, od 7 listopada będzie można składać wnioski online tylko dla dzieci do 12. roku życia (e-dowód bez odcisków palców). W innych przypadkach będziemy musieli się udać do urzędu osobiście.

Zobacz: Nowe e-dowody z odciskami palców - rząd przyjął zmiany w ustawie

Zobacz: eDO App – aplikacja na telefon do zdalnego potwierdzania tożsamości e-dowodem

Zmiany w dowodzie osobistym pociągają za sobą konieczność przeprowadzenia odpowiednich prac wdrożeniowych. Te mają się rozpocząć jutro (5 listopada) i potrwać do niedzieli (7 listopada). Z tego powodu wnioski o wydanie e-dowodu na dotychczasowych warunkach będzie można składać tylko do godziny 12:00 w piątek. Od tego czasu do zamknięcia urzędów nie będzie także możliwości załatwienia innych spraw związanych z dowodami osobistymi – nie odbierzecie gotowego, już spersonalizowanego dokumentu.

Nowe e-dowody i e-przerwa

Jak możemy przeczytać w komunikacie na stronie gov.pl, od godziny 12:00 w piątek 5 listopada do godziny 17:00 w sobotę 6 listopada może być niedostępna część e-usług działających w oparciu o Rejestr Dowodów Osobistych. W tym czasie możecie mieć problem z korzystaniem z e-dowodu w aplikacjach login.gov.pl i podpis.gov.pl oraz z działaniem aplikacji mObywatel (w zakresie pobierania danych). Prace mogą się przedłużyć do godzin porannych w niedzielę 7 listopada.

Wdrożenie nowych dowodów osobistych wymaga też aktualizacji środowiska produkcyjnego Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Dlatego w sobotę 6 listopada, od godziny 8:00 do godziny 17:00 niedostępne będą usługi działające w oparciu o ten system oraz aplikacja Źródło.

Zobacz: Jeśli mObywatel, to głównie na Androidzie

Zobacz: CERT Polska ostrzega przed podróbką aplikacji mObywatel

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: gov.pl

Źródło tekstu: Cyfryzacja KPRM