Jeśli mObywatel, to głównie na Androidzie

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała informacje na temat tego, jaki system operacyjny pracuje na urządzeniach, na których Polacy korzystają z aplikacji mObywatel. Przy okazji resort cyfryzacji (wchodzący w skład KPRM) uspokaja, że dba o prywatność Polaków.

Na starcie wyjaśnienie – nie zbieramy żadnych danych o użytkownikach naszej aplikacji. mObywatel to w pełni bezpieczna aplikacja, do której uruchomienia potrzebny jest profil zaufany. Jedyne, co wiemy o korzystających z naszej apki, to ilu ich jest (liczba pobrań) i rodzaje systemów operacyjnych urządzeń, na których instalują mObywatela. I to na tym drugim elemencie chcemy się skupić. Dane, które mamy, pochodzą ze sklepów App Store i Google Play.