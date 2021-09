Google Play: Za darmo aplikacje i gry o wartości 134 zł!

W sklepie Google Play można znaleźć wiele płatnych aplikacji i gier, które w promocji można pobrać i zainstalować zupełnie za darmo. Oto nasze propozycje na początek jesieni.

Trivia Master - Quiz Games

Normalna cena aplikacji to 20,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 23.09.2021).

Na początek coś dla osób, które chciałyby sprawdzić swoją wiedzę na różne tematy, a przy okazji poćwiczyć język angielski. Gra Trivia Master zawiera ponad 2000 pytań z wiedzy ogólnej podzielonych na 60 kategorii. Każda kategoria zawiera inną liczbę poziomów, a każdy poziom zawiera 10 unikalnych pytań. Aby wyczyścić poziom, musisz poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Global Equalizer & Bass Booster Pro

Normalna cena aplikacji to 9,79 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 24.09.2021).

Masz smartfon bez equalizera lub ten fabryczny nie spełnia Twoich oczekiwań? Zamienniki znajdziesz w sklepie Google Play, a jeden z tych płatnych jest właśnie w promocji za 0 zł.

Global Equalizer & Bass Booster Pro to aplikacja z funkcją zwiększania głośności, która zmienia globalny dźwięk i poprawia jego jakość, dzięki czemu muzyka brzmi przyjemniej i głośniej.

Block Puzzle

Normalna cena aplikacji to 14,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 26.09.2021).

Na długie jesienne wieczory przyda się prosta i przyjemna gra, jaką jest Block Puzzle. Gra jest prosta, ale niekoniecznie łatwa. Z poziomu na poziom musimy coraz bardziej pogłówkować, by znaleźć rozwiązanie.

Ile mogę wydać? Śledzenie wydatków Premium

Normalna cena aplikacji to 13,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 24.09.2021).

Jesień to zapowiedź zbliżającego się zakupowo-prezentowego grudniowego szaleństwa. W takim okresie przyda nam się dobry organizer finansów, byśmy wiedzieli, na co możemy sobie pozwolić, a z czego lepiej zrezygnować. Aplikacja Ile mogę wydać? Śledzenie wydatków Premium jest bardzo prosta. Określasz ile masz pieniędzy i kiedy nadejdzie następny dzień wypłaty, aplikacja dzieli kwotę pieniędzy przez liczbę dni przed wypłatą, dzięki czemu otrzymujesz dzienny limit wydatków na bieżący moment.

Truth Or Dare Pro : No Ads

Normalna cena aplikacji to 18,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 26.09.2021).

Gdy już zaplanujesz swój budżet i dowiesz się ile możesz wydać na gwiazdkowe prezenty, możesz się zrelaksować przy rozrywkowej grze Truth Or Dare. To dobre narzędzie do łamania lodów przy poznawaniu nowych ludzi, a także świetna zabawa dla osób w każdym wieku.

Mandala Maker 360

Normalna cena aplikacji to 25,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 28.09.2021).

Mandala Maker 360 to aplikacja pozwalająca tworzyć piękne i skomplikowane rysunki mandali w kilku prostych krokach. Znajdziemy tu wiele opcji dostosowywania, w których można zmienić symetrię płótna, kolor tła, ustawienia pędzla, zastosować cienie i wiele więcej. Jest też kilka predefiniowanych wzorów, których możesz użyć do rysowania.

Traffic Jam Car Puzzle Legend Match 3 Puzzle Game

Normalna cena aplikacji to 18,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 27.09.2021).

Zapnij pasy, weź mapę i ciesz się podróżą pełną przygód w mieście gier logicznych, w którym zabawa polega na dopasowaniu trzech identycznych elementów. Wciągająca gra na długie jesienne i zimowe wieczory.

Snipback - Lifehacker smart voice recorder PRO HD

Normalna cena aplikacji to 9,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 26.09.2021).

Snipback to inteligentny dyktafon, który pozwala na szybkie tworzenie notatek dźwiękowych w jakości wav. Aplikacja potrafi usuwać niepotrzebne szumy z tła oraz nagrywać w tle, przy wygaszonym ekranie.

