Netia: zasięg internetu 1 Gbps w 1,76 mln gospodarstw domowych. Wyniki za 1Q2021

Netia zaprezentowała wyniki za pierwsze trzy miesiące 2021 r. W tym okresie operator wypracował 324 mln zł przychodów i 112 mln zł zysku. Operator chwali się rosnącym zasięgiem internetu 1 Gbps, ale notuje też spadki części usług.

W pierwszym kwartale 2021 roku Grupa Netia osiągnęła przychody w wysokości 324 mln zł, czyli niemal tyle samo co w 1Q2020 r. i o 2 proc. mniej niż w czwartym kwartale ubiegłego roku. Zysk EBITDA wyniósł 112 mln i był wyższy o 5 proc. niż w tym samym okresie ub.r., a jednocześnie o 2 proc. niższy kwartał-do kwartału.

Łączna liczba wszystkich usług (RGU) w Netii wyniosła pod koniec marca 1 782 965, co oznacza spadek o 1% w stosunku do poprzedniego kwartału (1 795 962).

Segment biznesowy: kwartalny spadek

Przychody w segmencie B2B wyniosły 181 mln zł (-1 proc, kwartał do kwartału i +1 proc. rok do roku). Jak tłumaczy operator, na zmianę wysokości przychodów złożyły się przede wszystkim niższe przychody z głosowych usług hurtowych.

Na koniec marca 2021 r. ponad 1250 klientów segmentu B2B korzystało z usług ICT z linii NetiaNext.

B2C: też są spadki

Przychody w segmencie konsumenckim wyniosły w pierwszym kwartale 138 mln zł, co oznacza spadek -1 pp. w ujęciu rocznym. Liczba usług (RGU) w B2C wyniosła 1,388 mln, co oznacza spadek o 1 proc. w stosunku do końca 2020 r.

Spadki liczby świadczonych usług konsumenckich wiążą się z odejściem klientów od tradycyjnych usług głosowych (-14 tys.) i usług dostępu do internetu, świadczonych na bazie dostępu regulowanego (-7 tys.).

Do 1 Gb/s w 1,76 mln gospodarstw domowych

Liczba świadczonych przez Netię usług dostępu do internetu na koniec marca 2021 wyniosła 614 tys. (w B2C jest to 574 tys.), czyli niewiele więcej niż kwartał wcześniej (612 tys.). Z tego 78 proc. obsługiwanych jest na sieciach własnych.

Na koniec marca 2021 r. Grupa Netia obejmowała zasięgiem dostępu do internetu o prędkości do 1 Gb/s 1,76 mln gospodarstw domowych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy penetracja wzrosła o ponad 2,5 pp.

Początek 2021 roku. był też okresem, w którym Grupa Netia kontynuowała lekki trend wzrostowy w abonamentowych usługach mobilnych (+ 2 tys., łącznie 166 tys. usług, co oznacza 11 proc. wzrostu w ciągu 12 miesięcy).

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 r. liczba usług TV wzrosła o kolejnych 10 tys. i na koniec marca wyniosła 289 tys. W ciągu roku liczba usług TV B2C wzrosła o 16 proc., zaś tylko w I kw. 2021 nowa sprzedaż była o 15 proc. wyższa niż w I kw. 2020 r.

Źródło tekstu: Netia