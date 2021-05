Netia: w promocji internet do 1 Gbps taniej

Netia wprowadziła dziś promocję, w której oferuje szybsze opcje dostępu do internetu w cenie niższych. Można z niej skorzystać od 5 maja do 7 czerwca.

W najnowszej ofercie promocyjnej Netia oferuje usługi dostępu do internetu o prędkości pobierania danych do 600 Mb/s za 50 zł miesięcznie (czyli za cenę opcji do 300 Mb/s).

Natomiast najszybszy wariant dostępowy – do 1 Gb/s kosztuje teraz 60 zł miesięcznie (tyle, co wcześniej opcja do 600 Mb/s).

Przy zakupie usługi dostępu do internetu solo, pierwsze 3 miesiące abonamentu na start klienci otrzymają gratis. Przez pierwsze 2 miesiące klienci otrzymają bezpłatnie usługę cyberbezpieczeństwa „Bezpieczny Internet 2” z licencją na 2 urządzenia. Od 3.miesiąca usługa ta kosztuje 10 zł miesięcznie.

Klienci, którzy wybiorą pakiet internetu z dowolną usługą telewizyjną i dekoderem EvoBox (np. internet do 600 Mb/s i pakiet 99 kanałów TV za 60 zł miesięcznie), pierwszy miesiąc abonamentu oraz usługę Giganagrywarka Maxi przez pierwszy miesiąc otrzymają gratis.

Netia wystartowała również z kampanią reklamową. Eksponuje w niej wysoką pozycję w ostatnich rankingach SpeedTest.pl, które dały Netii prowadzenie w kategorii „Światłowód” wśród dostawców ogólnopolskich. Lepszy wynik w ogóle uzyskał tylko wielkopolski operator INEA.

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: Netia