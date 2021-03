Wiosenne okno otwarte w Netia TV to nawet 24 kanały bez dodatkowych opłat

Abonenci usług telewizyjnych Netii mogą do 3 maja tego roku oglądać nawet 24 kanały bez dodatkowych opłat. Są one udostępniane w ramach wiosennego okna otwartego.

Wiosenne okno otwarte w Netia TV obejmuje między innymi cztery serialowo-filmowe kanały AXN (AXN HD, AXN Black, AXN White, AXN Spin HD). Wśród propozycji tej grupy kanałów uwagę miłośników seriali z może zwrócić premiera telewizyjna nowego polskiego serialu „Rysa” (AXN, 13 kwietnia godz. 22.00). To połączenie kryminału z thrillerem psychologicznym, o policjantce pracującej w warszawskim wydziale zabójstw, która stara się wygrać z dręczącymi ją lękami i ocalić samą siebie. W serialu występują między innymi: Julia Kijowska, Maciej Zakościelny, Janusz Chabior, Kinga Preis, Dawid Ogrodnik, Mariusz Ostrowski i Zbigniew Zamachowski.

W filmy i seriale obfitują też trzy kanały grupy NBC Universal Networks (SCI FI, 13Ulica HD, E! Entertainment). Na przykład na na kanale E! Entertainment 25 kwietnia od 23.00 będzie można zobaczyć relację pt.: Na żywo z czerwonego dywanu: OSKARY, która relacjonuje wydarzenia poprzedzające oscarową galę – hollywoodzkie święto najjaśniejszych gwiazd ekranu. 3 kwietnia o 20.00 wielu widzów przed ekrany ma szanse przyciągnąć kanał Kino TV z superprodukcją Noe: Wybrany przez Boga z Russell'em Crowe w roli głównej i plejadą innych gwiazd.

Jednak nie samymi filmami i serialami człowiek żyje, dlatego widzowie usług TV Netii będą też mieli okazję zapoznać się z wieloma wartościowymi produkcjami dokumentalnymi National Geographic. W kwietniu premierę ma między innymi kolejna seria Europa z powietrza (premiery w każdą niedzielę począwszy od 18 kwietnia, o godz. 12.00). To zapierające dech w piersiach podniebne podróże nad Europą, by sprawdzić, jak kultura i innowacje wpłynęły na dzisiejszy kształt państw, znajdujących się na jej terytorium. W nowej serii zobaczymy spektakularne ujęcia z lotu ptaka, przedstawiające festiwal balów nad Kapadocją w Turcji czy rekordowo długi Most Bosfordzki.

Pełna lista kanałów w wiosennym oknie otwartym (w porządku alfabetycznym): 13Ulica HD, AXN HD, AMC, AXN Black, AXN Spin HD, AXN White, CBS Europa, Comedy Central HD, Da Vinci, E! Entertainment, Epic Drama, FOX HD, HISTORY, Kino Polska Muzyka, Kino TV, MTV Polska HD, National Geographic HD, Nick Jr., Nickelodeon, Nicktoons HD, Paramount Channel, Polsat Comedy Central Extra, Romance TV, SCI FI.

Źródło tekstu: Netia