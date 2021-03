Cyfrowy Polsat na wiosnę: nawet 27 kanałów TV w „otwartym oknie”

Cyfrowy Polsat przygotował wiosenny upominek dla klientów swoich usług telewizyjnych. Do 3 maja, w ramach otwartego okna, mogą oni oglądać 27 dodatkowych kanałów telewizyjnych, w tym 15 filmowo-serialowych. Klienci Plusa z kolei otrzymają 25 dodatkowych kanałów w bezpłatnym pakiecie Ipla Plus.

Z okazji wiosny i zbliżających się Świąt Wielkanocnych, Cyfrowy Polsat udostępnił swoim abonentom i użytkownikom więcej dodatkowych stacji i treści, wśród których znalazło się mnóstwo filmowych hitów, wciągające seriale, atrakcyjne dokumenty, programy i filmy edukacyjne oraz przygotowane z myślą o najmłodszych bajki. Wśród 27 kanałów znalazły się propozycje:

filmowo-serialowe: 13 Ulica, AMC, AXN, AXN Black, AXN Spin, AXN White, CBS Europa, Comedy Central, Epic Drama, FOX, Kino TV, Paramount Channel, Polsat Comedy Central Extra, Romance TV, SCI FI,

rozrywkowo-lifestylowe: BBC Lifestyle, E! Entertainment, Kino Polska Muzyka, MTV Polska,

dla dzieci: CBeebies, Nickelodeon, Nick Jr., Nicktoons,

dokumentalne: BBC Earth, HISTORY Channel, National Geographic,

edukacyjne: Da Vinci.

Kanały są dostępne dla abonentów telewizji satelitarnej od pakietu Mini HD/Pakietu S, dla abonentów telewizji kablowej IPTV od pakietu Rodzinnego IP/Pakietu S oraz użytkowników i abonentów telewizji internetowej OTT od pakietu Wygodnego. Liczba otrzymanych w prezencie kanałów zależna jest od rodzaju technologii oraz wykupionego pakietu.

„Otwarte okno” dostępne jest również dla abonentów tych usług w serwisie Cyfrowy Polsat GO z aktywną opcją ON THE GO, na go.cyfrowypolsat.pl oraz mobilnie na urządzeniach z systemem Android lub iOS.

25 dodatkowych kanałów TV dla wszystkich klientów Plusa

Klienci sieci Plus, korzystający z internetowego serwisu rozrywki Ipla i bezpłatnego pakietu Ipla Plus (po zalogowaniu się do serwisu numerem telefonu w Plusie), otrzymają w ramach „otwartego okna” dostęp do dodatkowych 25 kanałów telewizyjnych:

filmowo-serialowych: 13 Ulica, AMC, AXN, AXN Black, AXN Spin, AXN White, Comedy Central, Epic Drama, FOX, Kino TV, Paramount Channel, Polsat Comedy Central Extra, Romance TV, SCI FI,

rozrywkowo-lifestylowych: BBC Lifestyle, E! Entertainment, Kino Polska Muzyka, MTV Polska,

dla dzieci: CBeebies, Nickelodeon, Nick Jr., Nicktoons,

dokumentalnych: BBC Earth, National Geographic,

edukacyjnego: Da Vinci.

Dodatkowe seriale i programy w CP GO i Ipli

Dodatkowo, w serwisie Cyfrowy Polsat GO oraz pakiecie Ipla Plus w Ipli można w trakcie trwania promocji „otwarte okno” oglądać dodatkowe seriale i programy VOD, takie między innymi, jak:

jedna z największych premier kanału FOX ostatnich miesięcy, amerykański serial grozy „Helstrom” , opowiadający o dzieciach seryjnego mordercy, które stają do walki z przestępcami,

, opowiadający o dzieciach seryjnego mordercy, które stają do walki z przestępcami, „Ciemna strona świata” – program telewizyjny National Geographic, w którym wielokrotnie nagradzana dziennikarka Mariana Van Zeller, bada funkcjonowanie najbardziej niebezpiecznych, światowych czarnych rynków, na przykład narkotykowego czy broni,

– program telewizyjny National Geographic, w którym wielokrotnie nagradzana dziennikarka Mariana Van Zeller, bada funkcjonowanie najbardziej niebezpiecznych, światowych czarnych rynków, na przykład narkotykowego czy broni, „Szlakiem przeklętych miejsc” – format National Geographic, w którym autor i poszukiwacz przygód Sam Sheridan podróżuje po świecie w poszukiwaniu najbardziej przeklętych miejsc na Ziemi,

– format National Geographic, w którym autor i poszukiwacz przygód Sam Sheridan podróżuje po świecie w poszukiwaniu najbardziej przeklętych miejsc na Ziemi, „Matilda i rodzinka Ramsayów” – dziesięcioodcinkowy program kulinarny, którego główna bohaterka Matilda, córka znanego restauratora Gordona Ramsaya, wciela się w rolę szefa kuchni i gotuje smaczne, ciekawe posiłki dla całej rodziny; program w telewizji emitowany przez Da Vinci,

– dziesięcioodcinkowy program kulinarny, którego główna bohaterka Matilda, córka znanego restauratora Gordona Ramsaya, wciela się w rolę szefa kuchni i gotuje smaczne, ciekawe posiłki dla całej rodziny; program w telewizji emitowany przez Da Vinci, „Zabójcy” – sześć odcinków duńskego serialu telewizyjnego kanału FilmBox, który poszukuje odpowiedzi na pytania, dlaczego mordercy decydują się dokonać zbrodni,

– sześć odcinków duńskego serialu telewizyjnego kanału FilmBox, który poszukuje odpowiedzi na pytania, dlaczego mordercy decydują się dokonać zbrodni, „Biała Królowa” – udostępniony przez Viasat 10-odcinkowy dramat historyczny, poruszająca opowieść o młodym królu Edwardzie, mistrzu manipulacji Lordzie Warwicku oraz trzech kobietach, które za pomocą spisków, manipulacji i uwodzenia trafiły na tron Anglii,

– udostępniony przez Viasat 10-odcinkowy dramat historyczny, poruszająca opowieść o młodym królu Edwardzie, mistrzu manipulacji Lordzie Warwicku oraz trzech kobietach, które za pomocą spisków, manipulacji i uwodzenia trafiły na tron Anglii, 18. i 19. sezon kultowego reality-show „Z kamerą u Kardashianów”, w którym śledzimy losy najbardziej znanego klanu Ameryki.

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat