Cyfrowy Polsat aktualizuje dekodery EVOBOX Lite. Nowy interfejs i funkcje

Cyfrowy Polsat rozpoczął aktualizację oprogramowania dekoderów EVOBOX Lite do odbioru telewizji satelitarnej. Operator obiecuje nowoczesne menu, łatwy dostęp do wszystkich funkcji, w tym do serwisów online, oraz szybszą pracę urządzenia.

Aktualizacja odbywa się automatycznie, przeprowadzana będzie etapami, a jej zakończenie planowane jest na maj.

Do dekoderów EVOBOX Lite trafi oprogramowanie Graphyne firmy ADB, z którego korzystają użytkownicy dekoderów EVOBOX HD, EVOBOX PVR i EVOBOX IP.

Zobacz: Platforma GONET.TV oficjalnie debiutuje w Polsce

Dekoder EVOBOX Lite – co nowego?

Jakie korzyści przyniesie zaktualizowany interfejs dekoderów? Cyfrowy Polsat obiecuje nowe, przejrzyste menu ułatwiające wybór treści i funkcji. Zmieni się też sposób przeglądania kanałów. Klienci otrzymają czytelny program TV z opisem audycji i możliwością filtrowania treści według różnych kryteriów jak np. kategorii programu (film/rozrywka/sport).

Zobacz: Cyfrowy Polsat sprzedaje infrastrukturę sieciową Polkomtelu za 7 mld zł



Użytkownicy dekodera EVOBOX Lite będą mieli także szybki dostęp do funkcji: TimeShift (możliwość zatrzymywania i przewijania wybranych programów do 3 godzin), reStart (oglądanie wybranych programów z kanałów linearnych od początku ), CatchUP (oglądanie wybranych programów nawet do 7 dni wstecz od ich emisji),

Operator obiecuje także łatwiejszy dostęp do serwisów Cyfrowy Polsat GO i HBO GO. Ma się ponadto zwiększyć szybkość i wydajność dekodera.

Aktualizacja dekoderów zostanie przeprowadzona automatycznie i będzie realizowana partiami przez kilka najbliższych tygodni. Po aktualizacji oprogramowania konieczne będzie ponowne zainstalowanie kanałów, czyli wykonanie tzw. pierwszej instalacji.

Klienci zostaną z wyprzedzeniem poinformowani o planowanych zmianach w ich dekoderach, za pośrednictwem komunikatów wyświetlanych na ekranie telewizora (podłączonego do dekodera), SMS-ów i wiadomości e-mail.

Zobacz: Telewizja Polska udostępni widzom hybrydowy dekoder DVB-T2

Zobacz: Ponad 1,5 mld gigabajtów danych – tyle przesłali klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu w 2020 roku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat