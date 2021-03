Platforma GONET.TV oficjalnie debiutuje w Polsce

Gonet.tv pozwala bez podpisywania umowy oglądać 100 kanałów telewizyjnych na żywo, tysiące filmów i seriali na życzenie, a także słuchać 25 tysięcy stacji radiowych. Teraz platforma oficjalnie debiutuje na polskim rynku.

Gonet.tv to "inteligentna" telewizja internetowa, z której można korzystać bez konieczności instalacji satelity, anteny czy kabla. Platforma oferuje tylko jeden pakiet, w ramach którego klienci mogą aktualnie oglądać 100 kanałów telewizji na żywo (61 po polsku), 1246 filmów, seriali, dokumentów i programów na żądanie dostępnych w bibliotece VOD, a także słuchać 25632 stacji radiowych (ponad 600 w języku polskim). Oferta programowa jest stale rozbudowywana, dzięki czemu liczba poszczególnych stacji, programów i audycji zwiększa się co miesiąc.

Wśród ponad 60 polskich kanałów są między innymi filmowe stacje dostępne w wysokiej rozdzielczości, w tym: Filmbox Premium HD, Filmbox Family HD, Filmbox Extra HD, Filmbox Action HD, Kino TV HD czy Kino Polska HD. Popularnością cieszą się także kanały popularno-naukowe, takie jak NASA TV, a także wiele kanałów dla dzieci czy zagranicznych stacji w językach angielskim, niemieckim, rosyjskim, czeskim czy ukraińskim. W skład oferty, bez dodatkowych opłat, wchodzą również kanały dla dorosłych w jakości HD: Extasy, Leo TV i Leo TV Gold.

Co wyróżnia Gonet.tv?

Gonet.tv chwali się, że jako jedyna platforma na polskim rynku wykorzystuje do transmisji kanałów HD kodek H.265. Dzięki temu, do oglądania kanałów w wysokie rozdzielczości wymagane jest posiadanie minimalnej transmisji danych - wystarczy połączenie internetowe o prędkości 3 Mb/s. Dzięki swojej mobilności Geonet.tv daje swoim klientom możliwość oglądania polskich kanałów TV na żywo także za granicą, na terenie całej Unii Europejskiej.

W przypadku większości stacji istnieje możliwość oglądania już wyemitowanych programów nawet do 30 dni od ich daty emisji. Nagrywanie, jak i odtwarzanie już zapisanych filmów, programów oraz audycji jest bezpłatne i dostępne dla każdego klienta, bez ograniczeń ilościowych. Do dyspozycji jest też możliwość automatycznego nagrywania każdego odcinka serii i oglądanie go w późniejszym czasie. Każdy kanał można przewijać i pauzować w czasie rzeczywistym.

Oferta Gonet.tv jest dostępna zarówno poprzez przeglądarkę internetową, jak i w formie aplikacji na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android, a także poprzez dekoder Android TV z obsługą 4K. Urządzenie ma 2 GB pamięci RAM DDR4, 16 GB pamięci flash eMMC oraz dwa porty USB. Łączność z Internetem odbywa się zarówno przewodowo (Ethernet), jak i bezprzewodowo (Wi-Fi). Rozbudowany przewodnik po programach (EPG), prezentowany z linią czasową, pozwala szybko przejść do oglądania poszczególnych kanałów. Jest też funkcja obraz w obrazie (PiP).

Ekspansja

Spółka, która zarządza platformą, powstała w 2016 roku w Czechach, gdzie jest jednym z liderów rynku. Założony przez grupę pasjonatów startup w krótkim czasie zadebiutował również na Słowacji i działa z sukcesem na obu rynkach pod nazwą Lepší.TV. Firma obecna jest także na rynku chorwackim. Teraz przyszedł czas na oficjalny start w Polsce.

Przez ostatnie kilka miesięcy testowaliśmy polski rynek w zakresie podstawowej oferty programowej. W związku z tym, że wyniki nas pozytywnie zaskoczyły, podjęliśmy decyzję o oficjalnym debiucie w marcu 2021 r., co zbiegło się z podpisaniem umowy na setny kanał telewizyjny i rozpoczęciem jego nadawania na naszej platformie. Ufamy, że oferowane pakiet usług, w połączeniu z atrakcyjną ceną oraz dodatkowymi udogodnieniami, których nie posiada nasza konkurencja, pozwoli nam w szybkim tempie dotrzeć do wielu nowych klientów w Polsce i odnieść sukces podobny do tego w Czechach, gdzie jesteśmy jednym z liderów rynku. Dotychczas, aby przetestować polski rynek, zainwestowaliśmy milion złotych. Na ekspansję planujemy przyznać jeszcze kilka milionów złotych.

– powiedział Marek Slonina, Country Manager Poland w Gonet.tv

Ile kosztuje?

Gonet.tv kosztuje 1 zł za pierwszy miesiąc korzystania z pełnego pakietu, w tym wszystkich stacji premium. Jeżeli oferta spotka się z uznaniem klienta, wówczas opłata za kolejne okresy wynosi 29 zł za miesiąc lub 324 zł za rok. Za abonament można płacić kartą, przelewem, a nawet przekazem pocztowym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gonet.tv.

