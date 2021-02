Kablówka bez kabla? To możliwe

Telewizja kablowa to amerykański sen, który zapukał do drzwi tylko części Polaków. To jednak może się zmienić i to nawet bez "kabla" z nazwy usługi.

MatteBox pozwala na więcej

By zacząć oferować telewizję cyfrową nie trzeba być wielkim przedsiębiorcą, posiadać ogromnej infrastruktury i całego sztabu informatyków. Skorzystać można też z rozwiązań middleware, czyli z usług pośredników. To tym sposobem topowej jakości telewizja może trafić do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, hoteli, pensjonatów, jak i do klientów lokalnych dostawców telewizji kablowej i Internetu.

Po serii przygód ze sprzętem i usługami ogólnokrajowych operatorów, w moje ręce trafiło niewielkie, okrągłe urządzenie Arris VIP5305w. To najwyższy model wśród dekoderów IPTV/OTT wykorzystywanych przez firmę MatteBox, który dostarcza ściśle współpracująca z nią firma CommScope.

Obsługuje on 4K w 60 fps, HDR (HDR10, HLG i Dolby Vision), uzbrojony jest w złącze USB, slot na kartę microSD, HDMI, A/V i LAN. Do tego mamy zintegrowaną kartę Wi-Fi 802.11ac 2x2. Warto nadmienić, że istnieje możliwość zaczepienia dekodera na ścianie, a dołączony do zestawu pilot doskonale komunikuje się ze sprzętem, nawet skierowany w inną stronę niż dekoder. Jego duże, czytelne przyciski, z doskonale wyczuwalną odpowiedzią dodatkowo ułatwiają obsługę. Nie o sprzęcie jednak chciałem, bo o nim użytkownik zapomina właściwie natychmiast.

Oprogramowanie ponad sprzętem

Zamiast wszechobecnego Android TV, mamy Linuksa, a zamiast wszechobecnych opóźnień... telewizję szybszą niż typowa kablówka czy telewizja satelitarna. To najszybszy dekoder z jakim miałem do czynienia w ciągu ostatniego roku, a było ich trochę. W dodatku oferujący odczuwalnie wyższą jakość obrazu niż przystawki telewizyjne, z którymi miałem okazję obcować. Z jednej strony to zasługa samego sprzętu, a z drugiej wydajnej platformy Mattebox.pl.



Jak przekazał mi przedstawiciel MatteBox, jeśli klient zdecyduje się na pakiety dostępne na licencji Castor Enterprise, treści dostarczane są w najwyższej dostępnej w Polsce jakości. Co warto przy tym zaznaczyć, to tylko opcja - operatorzy często mają już własne umowy na źródła treści i współpraca może być realizowana też w modelu bez dostarczania samego contentu.

Po kilku dniach oglądania telewizji aż nie mogłem uwierzyć, że nie musiałem wiercić w ścianach i podłączać stałego łącza. Sprzęt połączył się z siecią Wi-Fi z... routera LTE i ani razu przez dwa miesiące nie zaciął się podczas transmisji. Ba, sztywno trzymana była topowa jakość obrazu. Usługa może dynamicznie zmieniać jakość transmisji, dostosowując się do dostępnych w danej chwili zasobów sieciowych, to jednak nie było konieczne nawet na LTE. Tak żwawo działającego IPTV jeszcze u siebie nie miałem. Poniżej dorzucam dostępne parametry strumienia (jest też opcja 4K):

Rozdzielczość Bitrate (kbps) Wideo Audio 1920 x 1080 px 6000 h264_high AAC_lc 1280 x 720 px 4000 720 x 576 px 2000 h264_main 640 x 360 px 1400 480 x 270 px 800



MatteBox to wielka prostota instalacji

Mając świadomość, że nie przyszła do mnie komercyjna usługa detalicznego dostawcy, tylko sprzęt dostawcy usług middleware, miałem obawy, że pewnie aktywacja usługi będzie skomplikowana. Trzymałem w pogotowiu telefon, tymczasem to tylko hasło do Wi-Fi i pin do usługi... no i gotowe. Żadnego strojenia i szukania kanałów jak w przypadku telewizji satelitarnej - szast prast i działa. Prościej się nie da.

Bogata oferta i nowoczesne usługi

Tak jak zaznaczyłem wyżej, udostępnianie treści przez MatteBox to tylko opcja dla dostawców usługi detalicznej, jednak nie da się ukryć, że... firma ma co udostępniać. Żaden ogólnopolski operator IPTV nie ma aż tylu kanałów do wyboru. 50, 80 kanałów tak, ale ponad 200? Przyzwyczajony do telewizji przez Internet można powiedzieć, że odkrywałem uroki telewizji od nowa. Bo co może być lepsze od połączenia bogatej oferty i nowoczesnych usług? Mowa tutaj o wszelkich nowoczesnych dodatkach, zbliżających tradycyjną telewizję do usług VoD.

CATCH UP TV / TIMESHIFT - za sprawą tych usług istnieje możliwość uruchamiania programów wcześniej nadawanych - nie musimy kurczowo czekać na emisję, możemy je włączyć w dogodnym dla nas momencie.

- za sprawą tych usług istnieje możliwość uruchamiania programów wcześniej nadawanych - nie musimy kurczowo czekać na emisję, możemy je włączyć w dogodnym dla nas momencie. START OVER TV / PAUSE TV - z tej opcji korzystam właściwie zawsze, gdy tylko włączam telewizor. Pauzowanie programu na chwilę czy uruchomienie go od nowa uwalnia mnie od konieczności oglądania reklam.

TVOD / SVOD - możliwość udostępnienia użytkownikom końcowym bazy filmów na życzenie z płatnością za każdy film lub w modelu subskrypcyjnym.

Biorę! Gdzie to kupić?

Usługi MatteBox znaleźć można u licznych operatorów sieci kablowych, w hotelach czy w pensjonatach. Często korzystają z nich też spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Firma jako dostawca usług middleware sama nie zajmuje się sprzedażą detaliczną usług i sprzętu. Kto jednak wie, może jeszcze Twój ulubiony operator przejdzie do MatteBox?

