Netflix ma 200 mln subskrybentów i wprowadza dla wszystkich odtwarzanie losowe

Netflix skorzystał na pandemii, zdobywając tak wielu klientów, że zaskoczyło to nawet samą firmę. Serwis może się już pochwalić ponad 200 milionami stałych użytkowników na całym świecie. Nowością jest wprowadzane stopniowo losowe odtwarzanie.

Netflix podał wyniki finansowe za czwarty kwartał oraz cały rok 2020. W ostatnich trzech miesiącach roku przybyło 8,51 mln nowych klientów, czyli o 2,5 mln więcej niż zakładały pierwotne szacunki firmy. W całym roku 2020 serwis zyskał 37 milionów nowych abonentów, co stanowi wzrost o 31 procent w porównaniu do 28 milionów zdobytych w 2019 roku.

Najwięcej nowych klientów – 15,8 mln – serwis zyskał w pierwszym kwartale 2020 r. Jest to oczywiście bezpośredni skutek pandemii koronawirusa i związanych z tym ograniczeń. Wtedy serwisy VoD, w tym Netflix, stały się jedną z najpopularniejszych form rozrywki, do czego też zachęcali operatorzy i dostawcy usług wideo, oferujący promocyjne dostępy.

Ponad 80 procent wzrostu liczby klientów w 2020 roku pochodziło spoza Stanów Zjednoczonych i Kanady. W sumie pozwoliło to zamknąć rok z liczbą 203,66 mln klientów.

Za subskrybentami idą też dobre wyniki finansowe. Przychody Netfliksa w Q42020 wzrosły o 21,5 procent rok do roku do poziomu 6,64 miliarda USD, a w skali całego roku osiągnęły poziom ponad 25 mld USD. Netflix spodziewa się, że w pierwszym kwartale bieżącego roku przyrost liczby nowych klientów straci swą dynamikę, do około 6 mln, to jednak pozytywnie ocenia perspektywy na najbliższe 12 miesięcy i zamierza w tym roku osiągnąć próg rentowności.

Pandemia odbiła się w pewnym okresie na możliwościowych produkcyjnych Netfliksa, jednak serwis zapewnia, że już w dużym stopniu wznowił kręcenie nowych seriali i filmów i obecnie w postprodukcji lub przygotowaniu do premiery czeka aż 500 nowych tytułów.

Jedną z nowości, którą Netflix będzie teraz wprowadzał na całym świecie, jest Shuffle Play, czyli odtwarzanie losowe. Przycisk tej funkcji będzie dostępny na ekranie logowania użytkownika, a także w większej formie na głównym ekranie katalogu. Po kliknięciu serwis zacznie odtwarzanie produkcji dobranej dla użytkownika na podstawie specjalnych algorytmów. Rozwiązanie to było testowane od kilku miesięcy, teraz trafia już do odbiorców na całym świecie, także u nas.

Źródło zdjęć: Pexels, wł.

Źródło tekstu: Netflix, Telecompaper