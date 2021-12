mPrawo Jazdy ma już rok. Ilu kierowców z niego korzysta?

Koniec 2020 roku przyniósł w Polsce prawdziwą rewolucję w temacie praw jazdy. Od tego dnia prowadząc samochód w kraju nie musimy mieć przy sobie tego dokumentu. Policjant podczas kontroli sprawdzi, czy mamy uprawnienia do prowadzenia pojazdu, na podstawie danych zapisanych w Centralnej Ewidencji Kierowców. W tym samym momencie pojawiło się mPrawo Jazdy, czyli elektroniczna wersja dokumentu, którą można dodać do aplikacji mObywatel.

Zobacz: mPrawo Jazdy już oficjalnie. Plastikowy dokument możemy zostawić w domu

Zobacz: Jeśli mObywatel, to głównie na Androidzie

Po roku najważniejszym osiągnięciem mPrawa Jazdy jest liczba jego użytkowników, która sięga 4 milionów kierowców.

Od 5 grudnia ubiegłego roku do dziś mPrawo Jazdy na swoje telefony pobrało prawie 4 miliony kierowców – dokładnie 3 949 826 - a to oznacza że każdego dnia instaluje je średnio ponad 10,5 tysiąca osób. To świetny wynik. Mamy nadzieję, że drugi rok mPrawa Jazdy będzie jeszcze lepszy.