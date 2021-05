Konsumencie, za 5G jesteś gotów płacić więcej, czy wiesz o tym?

Użytkownicy smartfonów są skłonni zapłacić średnio o 10% więcej za plany taryfowe 5G lub nawet do 30% więcej, o ile w planach uwzględnione zostaną innowacyjne usługi cyfrowe, które nie są dostępne w technologii 4G – wynika z najnowszego raportu Ericsson Consumer Lab.

Ericsson nieustannie bada rynkowe, biznesowe i technologiczne aspekty wdrożenia sieci 5G. Najnowsza analiza dotyczy gotowości do płacenia za usługi 5G.

Chociaż średnia wartość akceptowalnej podwyżki wynosi 10%, to jednak gotowość do poniesienia dodatkowych kosztów jest znacznie zróżnicowana na rynkach całego świata. W Australii i Wielkiej Brytanii użytkownicy smartfonów byli skłonni zapłacić dodatkowe 7%, podczas gdy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Chinach było to odpowiednio 30% i 45% więcej w porównaniu z tym, co użytkownicy smartfonów płacą obecnie za plan 4G. Niestety, specjaliści z Ericssona nie przedstawili danych z rynku polskiego, ale możemy im pomóc w wyciągnięciu wniosków dzięki naszej ankiecie.

Zobacz: Francja: 5G w paśmie 3,5 GHz nie szkodzi zdrowiu, można budować

Z raportu Ericsson Consumer wynika, że chociaż użytkownicy 5G zachwalają szybkość nowej sieci, to 70% spośród nich jest niezadowolonych z niewielkiej liczby innowacyjnych aplikacji i usług dołączanych do planów 5G. Zdaniem autorów opracowania operatorzy powinni proponować ekskluzywne treści i usługi, które mogłyby odróżnić doświadczenia towarzyszące korzystaniu z 5G od 4G oraz promować poczucie nowości i ekskluzywności.

W skali globalnej 67% konsumentów jest skłonnych zapłacić za telewizję 5G, a 57% chciałoby korzystać ze spersonalizowanego oglądania wydarzeń sportowych lub kulturalnych, podczas których użytkownicy mogą wybierać niestandardowe ujęcia z kamer i oglądać powtórki. Dla porównania, 44% konsumentów uważa usługi streamingu wydarzeń sportowych premium z wieloma widokami za wartościowe, a 37% nie przykłada do nich wagi.

Pełen raport Ericsson ConsumerLab jest dostępny na stronie:

https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerlab/reports/five-ways-to-a-better-5g

Ankieta Czy zgodzisz się płacić więcej za usługi i plany taryfowe 5G? Tak, nowa technologia jest tego warta Tak, ale gdy będzie dostępne prawdziwe 5G w 3,6 GHz Nie, niech operatorzy ponoszą koszta wdrożenia 5G Nie mam jeszcze zdania na ten temat...

Zobacz: IDC: Będziemy kupować coraz więcej smartfonów 5G i będą coraz tańsze

Zobacz: Kiedy pełne 5G w Polsce? Gospodarka zyska na tym około 77 mld zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ericsson

Źródło tekstu: Ericsson Consumer Lab