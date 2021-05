IDC: Będziemy kupować coraz więcej smartfonów 5G i będą coraz tańsze

Analitycy z ośrodka IDC podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi przyszłości rynku smartfonów. Są one dość optymistyczne.

Jeszcze nie tak dawno 5G było synonimem flagowca. A przynajmniej drogiego telefonu. Nie wiemy jak długo by tak pozostało, gdyby nie chińskie marki. To one swoją agresywną polityką cenową zmuszają konkurencję z innych krajów do zmniejszenia swojej marży. Do podobnego zjawiska doszło w sektorze 5G - gdyby nie Xiaomi, Vivo, Huawei czy Oppo, to najtańsze smartfony 5G wcale nie byłyby takie tanie jak są już teraz.

Zgodnie z analizami IDC przeciętna cena smartfonu z 5G ma spaść w tym roku do 456 dolarów, co będzie spadkiem ceny o 12% w porównaniu do 2020. W 2022 średnia cena takiego telefonu ma spaść do 400 dolarów. W 2022 smartfony 5G zanotują lepszą sprzedaż niż modele 4G. Nikogo nie powinien zaskoczyć fakt, że za połowę sprzedanych telefonów 5G odpowiadać będą Chiny. W 2021 nowych właścicieli ma znaleźć z kolei 1,38 miliarda nowych smartfonów. To wzrost o 7,7% w porównaniu do 2020. W 2022 sprzedaż ma się zwiększyć z kolei o 3,8%.

