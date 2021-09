USB C obowiązkowym standardem w całej UE. Nowe przepisy nabierają kształtów

Port USB C stanie się standardem dla wszystkich smartfonów, tabletów, kamer, słuchawek, przenośnych głośników oraz podręcznych konsoli do gier – to założenia nowego pakietu przepisów Komisji Europejskiej. Po ich uchwaleniu producenci będą mieli dwa lata na dostosowanie się do wymogów prawa.

Komisarz ds. jednolitego rynku Thierry Breton przedstawił pakiet propozycji legislacyjnych, które zharmonizują ładowanie przenośnych urządzeń elektronicznych sprzedawanych w Unii Europejskiej. Komisarz zapowiedział, że projektowana dyrektywa wejdzie w życie 2 lata po ich przyjęciu przez Radę UE i Parlament Europejski.

Nowe propozycje to odpowiedź na wieloletnie naciski na Komisję Europejską ze strony konsumentów i przedstawicieli Europarlamentu.

Opróżnijmy nasze szuflady pełne niepotrzebnych ładowarek! Średnio obywatel UE produkuje rocznie 16 kg elektrośmieci. Dzięki jednolitej ładowarce uda nam się znacząco ograniczyć ilość odpadów

– komentuje europosłanka Róży Thun, współautorka rezolucji PE w tej sprawie.

Oprócz wprowadzenia jednolitej ładowarki Komisja zaproponowała także na oddzielną sprzedaż ładowarek do każdego nowego sprzętu elektronicznego, co wpłynie korzystnie na ceny, a także przyczyni się do oszczędności surowców i ograniczenia elektrośmieci.

Wg danych Komisji Europejskiej, europejscy konsumenci kupili w 2020 roku 420 mln telefonów komórkowych i innych przenośnych sprzętów elektronicznych. Wyprodukowali także 11 tys. ton elektrośmieci. 38% konsumentów doświadczyło sytuacji, w której nie mogło naładować komórki ze względu na brak kompatybilnego złącza. Wg szacunków, konsumenci w UE wydają około 250 mln euro rocznie na niepotrzebne zakupy ładowarek.

Zobacz: Apple ma dostać w ucho od Komisji Europejskiej, i to srogo

Nowe propozycje przepisów w skrócie:

jednolite złącze USB C jako standard dla wszystkich smartfonów, tabletów, kamer, słuchawek, przenośnych głośników oraz podręcznych konsoli do gier,

jako standard dla wszystkich smartfonów, tabletów, kamer, słuchawek, przenośnych głośników oraz podręcznych konsoli do gier, zharmonizowany standard szybkiego ładowania ,

, oddzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży sprzętu elektronicznego, co pozwoli na ograniczenie liczby niewykorzystywanych ładowarek i elektrośmieci,

od sprzedaży sprzętu elektronicznego, co pozwoli na ograniczenie liczby niewykorzystywanych ładowarek i elektrośmieci, dokładniejsza informacja dla konsumentów – producenci będą zmuszeni to podawania przejrzystej informacji nt. parametrów ładowania (m.in. napięcie, prędkość), co pozwoli konsumentom na jasne określenie czy dotychczasowa ładowarka spełnia wymogi nowego sprzętu elektronicznego.

Zobacz: USB-C 2.1 oficjalnie. Zapomnij o dotychczasowych ograniczeniach

Zobacz: Komisja Europejska podważa niezależność Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: Biuro Prasowe Róży Thun