Infinix rośnie jak na drożdżach. Te smartfony są najpopularniejsze

Infinix chwali się, że w trzecim kwartale 2023 roku znalazł się w TOP10 największych producentów smartfonów na świecie, według firmy IDG. Marka odnotowała również największy wzrost dostaw w ujęciu rocznym.

Z raportu IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 3Q 2023 wynika, że Infinix znalazł się w gronie 10 największych producentów smartfonów. Co więcej, marka odnotowała w tym towarzystwie największy wzrost rok do roku. W 3Q2023 Infinix dostarczył na światowe rynki o 74,8% więcej smartfonów niż rok wcześniej. To przekłada się na sprzedaż o 4,2 mln więcej smartfonów niż w 3Q2022.

W Polsce Infinix jest obecny od września 2022 roku i tylko w 2023 roku dostarczył 150 tys. smartfonów na nasz rynek. Największą popularnością wśród polskich konsumentów w tym roku cieszyły się modele Note 30 Pro oraz Hot 30i. W grudniu na naszym rynku zadebiutował model Zero 30 5G, który jako pierwszy w swojej klasie jest wyposażony w przedni aparat 50 Mpix z przednią lampą błyskową, z możliwością nagrywania filmów Ultra HD (4K/60 fps).

Naszym priorytetem jest zaspokajanie potrzeb dzisiejszej młodzieży i dostosowanie naszych urządzeń do ich upodobań. Łącząc najnowocześniejszą technologię i stylowy design regularnie dostarczamy produkty, które podbijają serca konsumentów. Nasze nowości, m.in. seria Zero 30, zyskały szerokie uznanie ze względu na przystępne ceny oraz możliwości w zakresie grania i vlogowania. Nasza innowacyjna strategia oraz partnerstwa wspierają wizerunek marki młodej i atrakcyjnej. Nasz imponujący wzrost sprzedaży w trzecim kwartale 2023 roku to potwierdzenie naszego zaangażowania w tworzenie oferty innowacyjnej, opłacalnej i satysfakcjonującej dla klientów.

– powiedział Benjamin Jiang, Dyrektor Generalny Infinix

Infinix jest obecny na ponad 70 rynkach na całym świecie. Swoje sukcesy zawdzięcza między innymi autorskim technologiom, takim jak na przykład All-Round FastCharge, czyli błyskawicznemu ładowaniu przewodowemu do 260 W i bezprzewodowemu do 110 W, oraz 3D Lighting Leather, czyli obudowie smartfonu z syntetycznej skóry przepuszczającej światło. Marka angażuje się też we współprace z innymi firmami, w tym JBL, Centrum Nauki Tesli w Nowym Jorku, Międzynarodowym Festiwalem Filmowym w Wenecji czy centrum projektowym BMW Designworks.

