Infinix Hot 30i - jak zepsuć fajny telefon (wideorecenzja)

Czy można zrobić dobry telefon za 500 złotych? Infinix pokazuje, że tak. A zaraz potem robi nowszy, ale za to gorszy model za tę samą kwotę. I tak powstał właśnie Infinix Hot 30i.

Telefony do 500 złotych to z roku na rok coraz trudniejsza kategoria. Inflacja robi swoje, a to przecież tylko jeden z czynników coraz większych cen. Tym bardziej doceniam firmy, które nadal starają się tworzyć produkty dla klientów, którzy nie chcą lub nie mogą wydać zbyt wiele na swój nowy telefon. Ale nawet taką kwotę dobrze jest przeznaczyć na dobry produkt. Niestety w tym przypadku nie ma co wybierać Infinixa Hot 30i.

Mogło być lepiej

I tu muszę podkreślić, to nie jest tak, że to jest zły telefon. Ale mógł być dużo lepszy, co sam Infinix już udowodnił w tej kategorii cenowej. Tym bardziej szkoda, że Hot 30i ma też i zalety. Niestety tracą one na znaczeniu przy dość odczuwalnych wadach. Jedną z nich jest chociażby sam procesor. Chcecie poznać szczegóły? Zajrzyjcie do naszej wideo recenzji.

Telefon za 500 złotych to jeszcze nie majątek, ale też już nie błahostka. Zwłaszcza dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na większy wydatek. Jeśli jednak szukacie alternatyw dla Infinix Hot 30i warto zerknąć chociażby na nasze zestawienie telefonów dla uczniów. Znajdziecie tam między innymi wspomnianego w wideo Infinixa Hot 20 5G.

