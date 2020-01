Huawei w TOP10 światowych marek, Stany Zjednoczone nałożą nowe restrykcje

Huawei awansował do pierwszej dziesiątki najbardziej wartościowych marek świata w zestawieniu Brand Finance, a tymczasem Amerykanie zapowiadają nałożenie nowych restrykcji na chińskiego producenta.

W najnowszej edycji raportu Global 500 2020 przygotowanego przez brytyjską firmę doradczą Brand Finance za najbardziej wartościową markę uznany został Amazon, wyceniony na 220,8 mld USD. To rekordowa kwota w tym zestawieniu, w całej jego historii. Drugiej miejsce zajmuje Google, którego wartość szacowana jest na 159,7 mld USD, a trzecie – Apple o wycenie 140,5 mld USD.

Zobacz: Administracja Trumpa chce odciąć chińskie firmy od technologii EUV, czyli układów 7 nm i 5 nm

Zobacz: Donald Trump nadal atakuje. Chce usunąć chińskie firmy z amerykańskiej giełdy

Z okołotechnologicznych marek w pierwszej dziesiątce znalazł się także Microsoft (4. miejsce, 117,1 mld USD), Samsung (5. miejsce, 94,5 mld USD), Facebook (7. miejsce, 79,8 mld USD) oraz Huawei. Chiński producent po raz pierwszy wszedł do największej dziesiątki, awansując tam z 12. miejsca. Wartość firmy wzrosła w ciągu roku o 4,5 procent i szacowana jest obecnie na 65,1 mld USD.

Dla Huaweia to niewątpliwy sukces, bo restrykcje nałożone przez Stany Zjednoczone nie pozostały bez wpływu na działalność firmy. Decyzją prezydenta Donalda Trumpa Huawei trafił na „czarną listę” w maju 2019 r. i od tego czasu chiński producent krok po krok pozbawiany był możliwości współpracy z amerykańskimi firmami. Jednym z najbardziej dotkliwych ciosów było odcięcie Huaweia od usług Google’a, co odbiło się na sprzedaży smartfonów. Co prawda dzięki zwiększeniu rynkowego udziału w Chinach producentowi udało się utrzymać wysoką pozycję, jednak w skali globalnej amerykańskie restrykcje pozostawiły wyraźny ślad.

Zobacz: Prawnicy córki założyciela Huaweia wnoszą o odrzucenie wniosku USA

Zobacz: Wielka Brytania wybierze Huaweia ponad USA

W 2020 roku wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Huaweiem może przybrać na sile. Amerykański Sekretarz ds. Handlu Wilbur Ross ujawnił podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, że wkrótce wprowadzone zostaną nowe zasady dotyczące współpracy amerykańskich firm z Huaweiem. Ich celem są jeszcze większe ograniczenia nałożone na dostawców technologii i urządzeń dla chińskiej firmy. Chociaż zakaz współpracy istnieje już od kilku miesięcy, niektórzy amerykańscy przedsiębiorcy obchodzili te zasady, znajdując sposoby, by okrężną drogą dalej współpracować z Huaweiem. Nowe reguły, o których mówił Wilbur Ross, mają uniemożliwić takie praktyki. Prace są już w zaawansowanym stadium, a ich efekty poznamy wkrótce.

Wilbur Ross oświadczył jednocześnie, że celem Stanów Zjednoczonych nie jest całkowite odcięcie Huaweia od amerykańskich dostaw, lecz jedynie „ochrona bezpieczeństwa narodowego”.

Zobacz: Microsoft potępia sposób, w jaki Trump traktuje firmę Huawei

Zobacz: Huawei sprzedał 240 milionów smartfonów w 2019

Źródło tekstu: Brand Finance, Bloomberg