Administracja Trumpa chce odciąć chińskie firmy od technologii EUV, czyli układów 7 nm i 5 nm

Wojna handlowa Stanów Zjednoczonych toczy się nie tylko przeciwko firmie Huawei, ale także przeciwko innym chińskich producentom, chociaż w tym przypadku już nieco ciszej. Administracja prezydenta Donalda Trumpa dążyła do tego, by odciąć Chińczyków od technologii pozwalającej wytwarzać układy scalone z wykorzystaniem litografii EUV niezbędnej do produkcji chipów 7 nm i 5 nm.

Technologia skrajnego ultrafioletu EUV (Extreme Ultraviolet Lithography) to rozwiązanie, które jest niezbędne do produkcji najnowszych układów scalonych wykonywanych w litografii 7 nm, a ostatnio także – 5 nm, pozwalającej umieścić na jednym milimetrze kwadratowym ponad 171 milionów tranzystorów. Bez EUV trudno myśleć o wejściu na rynek jeszcze bardziej wydajnych, a przy tym oszczędnych układów SoC. W zapowiedziach pojawiły się już jednostki 5 nm – Apple A14 Bionic i Kirin 1020, jednak na tę technologię będą musieli przejść z czasem także inni producenci. W dalszej perspektywie mówi się o jeszcze gęstszej technologii EUV 3 nm.

Zobacz: Apple i TSMC w połowie roku zaczną produkcję procesorów 5 nm

Zobacz: MediaTek wyprodukuje średniopółkowy układ 5G z Cortex A76 w technologii 7 nm

Problem w tym, że produkcja w litografii EUV wymaga specjalnego wyposażenia w fabrykach układów scalonych, a praktycznie monopolistą w tej dziedzinie jest holenderska firma ASML. To producent przemysłowych systemów do wytwarzania procesorów metodą skrajnego ultrafioletu.

Jak podaje Reuters, administracja Donalda Trumpa do jakiegoś czasu usiłuje nakłonić ASML do przyjęcia podobnej polityki wobec chińskich producentów, jaką Stany Zjednoczone stosują wobec Huaweia. Czyli – zablokowanie dostaw i zakończenie współpracy. Amerykańskie naciski na ASML trwają już od kilku miesięcy, a w tej sprawie bezpośrednio do rządu Holandii zwracał się m.in. sekretarz stanu Mike Pompeo.

Zobacz: TSMC idzie w stronę 5 nm. Nowe chipy trafią do iPhone'ów oraz do urządzeń z Androidem

Zobacz: Żegnajcie układy w technologii 10 nm, witajcie układy z 7 nm

Wszystko zaczęło się od tego, gdy ASML otrzymał do holenderskiego rządu licencję na sprzedaż swojej technologii do Chin. To spowodowało, że przedstawiciele prezydenta Trumpa doprowadzili do kilku spotkań z rządem holenderskim. W lipcu ubiegłego roku premier Holandii Mark Rutte odwiedził Stanu Zjednoczone i podczas tej wizyty Amerykanie naciskali na holenderskich urzędników, by zablokowali kontrakty ASML w Chinach. Jednocześnie premier Rutte otrzymał raport wywiadu USA, w który przedstawiane są negatywne konsekwencje przyjęcia przez Chiny technologii EUV.

Według źródeł Reutersa te naciski przyniosły skutek – mimo wcześniej zawartej umowy system maszynowy do produkcji EUV o wartości 150 mln USD nie został wysłany do firmy Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). Jest to największy producent układów w Chinach, w którym niewielkie udziały ma między innymi Huawei, a zarazem konkurent tajwańskiego TSMC. Według wcześniejszych doniesień niedostarczenie maszyn EUV do SMIC, które zostało zakontraktowane na jesień 2019 r., było bliżej nieokreślonym „opóźnieniem”, teraz jednak okazuje się, że to świadoma decyzja pod wpływem nacisków administracji Trumpa. Oczywiście Amerykanie nie wypowiadają się na te temat, odmawiając oficjalnych komunikatów.

Zobacz: Huawei Mate 30 może być napędzany chipsetem Kirin 985, wykonanym w procesie 7 nm EUV

Zobacz: Donald Trump wysyła na CES 2020 ćwierć rządu

Źródło zdjęć: ASML, Huawei

Źródło tekstu: Phone Arena, Reuters