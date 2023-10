Huawei wraca do wyścigu. Podał ważną datę

Huawei jest na dobrej drodze, by choć częściowo odzyskać utraconą pozycję na rynku smartfonów. Plany na przyszły rok zapowiadają się obiecująco, choć do najlepszych wyników z 2019 roku sporo brakuje.

W swych najlepszych czasach, w 2019 roku, Huawei ścigał się z Samsungiem o pierwsze miejsce w rankingu sprzedaży smartfonów. Zajmował wtedy drugie miejsce z rynkowym udziałem 15,6%, ustępując wciąż Koreańczykom (19,2%), ale prześcigając Apple (12,6%). Dynamika sprzedaży smartfonów Huawei była tak duża, że chiński gigant miał szansę prześcignąć Samsunga.

Sankcje nałożone na Huaweia przez USA praktycznie wyrzuciły firmę z rynku. Brak dostępu do używanych w smartfonach technologii 5G, a także odcięcie od ekosystemu Google sprawiło, że rynkowe udziały Huawei spadły do 2-3%, a firma nawet nie jest uwzględniana w rankingach TOP10.

Jak jednak donosi branżowy serwis Nikkei Asia, Huawei szykuje się do wielkiego powrotu. W nadchodzącym 2024 roku zamierza wprowadzić na globalne rynki 60-70 mln egzemplarzy smartfonów. Ma w tym między innymi pomóc układ Kirin 9000S, stworzony wspólnie z chińską firmą SMIC. Jest to jednostka w procesie 7 nm – niezbyt nowoczesnym, ale za to z modemem 5G.

Z doniesień Nikkei Asia wynika także, że Huawei, aby osiągnąć swój cel, od początku roku 2023 gromadzi zapasy obiektywów, modułów aparatów, płytek drukowanych i innych części do produkcji smartfonów. Huawei złożył także duże zamówienie u Qualcomma na układy 4G (nie są objęte sankcjami), prosząc przy tym o szybszą dostawę na cały rok w terminie do czerwca 2023, obawiając się kolejnych restrykcji ze strony USA.

Układy Kirin 9000S z 5G mają być motorem napędowym nowej serii smartfonów Huawei w 2024 r. SMIC chce zwiększyć produkcję tych jednostek do 36 mln sztuk rocznie, z myślą o wykorzystaniu w smartfonach Huawei P70 Pro i Mate 70 Pro.

Sprzedaż 70 mln sztuk smartfonów rocznie to wciąż za mało, by wrócić do ścisłej czołówki. Według raportu IDC w roku 2022 pierwszy wśród producentów Samsung dostarczył globalnie 260,9 mln smartfonów, a pierwszą piątkę zamykała firma Vivo z 99 mln urządzeń. Z tego widać, że Huawei nie wszedłby nawet do TOP5, jednak częściej pojawiałby się już w zestawieniach TOP10. Warto przy tym przypomnieć, że w 2019 roku Huawei dostarczył na rynek około 240 mln egzemplarzy telefonów.

Zobacz: Huawei wrócił do 5G w smartfonach. Wiadomo już, jak

Zobacz: Zadebiutował Huawei Mate X5. Producent ukrywa jeden fakt

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Nikkei Asia