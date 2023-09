Zadebiutował Huawei Mate X5. Producent ukrywa jeden fakt

Huawei wprowadza do oferty kolejny smartfon z najwyżej półki – rozkładany Huawei Mate X5. Urządzenie bez większego rozgłosu pojawiło się na stronie producenta.

Niedawno Huawei zaprezentował nową serię Mate 60, ale bez oficjalnej zapowiedzi. Nowe modele po prostu pojawiły się w ofercie sklepu on-line producenta. Podobnie jest z nowym, rozkładanym Huawei Mate X5, który wkracza na rynek jako następca modelu Mate X3.

Huawei Mate X5 został ujawniony na chińskiej stronie firmy i zapewne nie pojawi się zbyt szybko, jeżeli w ogóle, na innych rynkach. Nowy rozkładak Huawei ma 11,08 mm grubości po złożeniu i 5,3 mm po otwarciu, nie pobił więc rekordu Honora Magic V2. Urządzenie waży 243/245 g – różnice dotyczą wersji wykończeniowych, standardowej i edycji Tibet.

Na okładce Mate’a X5 znalazł się ekran OLED LTPO o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości Full HD+ (2504 × 1080), z odświeżaniem 1-120 Hz. Pokryty jest szkłem 3D Kunlun Glass.

Wewnętrzny ekran to elastyczny OLED o przekątnej 7,85 cala, który w zależności od wersji oferuje standardową matrycę z odświeżaniem do 120 Hz lub matrycę w technologii LTPO z odświeżaniem dynamicznym w pełnym zakresie 1-120 Hz. Rozdzielczość głównego ekranu to 2496 × 2224.

Mimo tego, że Huawei w pełni zaprezentował swój nowy smartfon na stronie internetowej, skrzętnie pominął informacje o układzie SoC i możliwościach sieci mobilnych. To dość dziwne, ale z nieoficjalnych doniesień z Chin wynika, że sercem Mate’a X5 jest Kirin 9000s, czyli nowy układ Hauweia stworzony wraz z chińskim producent SMIC.

Jest to jednostka ze zintegrowanym modemem 5G, wykonana w procesie N+2 7 nm. Wokół tego układu roztacza się otoczka tajemnicy. Huawei nie nagłaśnia jego możliwości, co może wynikać z nie do końca etycznych metod firmy SMIC, która opracowując nowy proces technologiczny, mogła się posłużyć inżynierią wsteczną. Więcej na ten temat w tym wpisie:

Domniemanemu Kirinowi 9000s towarzyszy 12/16 GB pamięci RAM wraz z 512 GB pamięci UFS w wersji standardowej i 16 GB RAM + 512 GB lub nawet 1 TB UFS w wersji tybetańskiej. Producent potwierdził też, że Mate X5 zapewnia łączność Wi-Fi 6 ax, Bluetooth 5.2, ma port USB 3.1 Gen 1 typu C, NFC, a także dwustronną komunikację satelitarną w systemie BeiDou.

Z tyłu złożonego telefonu znajduje się zestaw trzech aparatów – główny 50 Mpix (f/1,8), szerokokątny 13 Mpix (f/2,2) oraz 12 Mpix (f/3,4) z peryskopowym teleobiektywem, zapewniającym zoom optyczny 5x. Przedni aparat w okładkowym wyświetlaczu ma 8 Mpix (f/2,4).

Huawei Mate X5 wyposażony jest ponadto w akumulator 5060 mAh z ładowaniem przewodowym 66 W, bezprzewodowym 50 W i zwrotnym bezprzewodowym 7.5 W. Wszystkim zarządza najnowszy HarmonyOS 4.0. Obudowa telefonu zapewnia wytrzymałość na wnikanie wody zgodnie z normą IPX8.

Rozkładany Mate X5 jest już dostępny w przedsprzedaży w Chinach, ale jego pełna cena nie jest jeszcze znana – chętni mogą wpłacić depozytowy tysiąc juanów, czyli niecałe 600 zł. W pełnej sprzedaży telefon pojawi się w drugiej połowie września.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: wł