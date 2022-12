Grupa Polsat Plus emituje obligacje. Mają przynieść miliardy

Grupa Polsat Plus ogłosiła start największej w Polsce emisji obligacji korporacyjnych prywatnej firmy. Mają one przynieść 2,67 mld zł na realizację Strategii 2023+ Grupy, a w szczególności na osiągnięcie celu 1000 MW mocy wytwórczej czystej energii.

Bardzo cieszymy się, że Grupa Polsat Plus po raz kolejny wyznacza nowe trendy na polskim rynku kapitałowym. Jest to pierwsza w historii emisja obligacji powiązanych z celami zrównoważonego rozwoju według standardów ICMA. Równocześnie, mimo wyjątkowo trudnego otoczenia gospodarczego, jest to największa emisja w złotych w historii polskiego rynku kapitałowego. Jesteśmy dumni, że inwestorzy ponownie nam zaufali i głęboko wierzę, że nasze cele strategiczne zostaną zrealizowane.

– powiedziała Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus

Wyemitowane obligacje posłużą wsparciu realizacji Strategii 2023+ Grupy Polsat Plus, a w szczególności zaplanowanego osiągnięcia 1000 MW zainstalowanej mocy wytwórczej nisko- i zeroemisyjnej czystej energii elektrycznej oraz pełnego łańcucha wartości gospodarki opartej o zielony wodór. Ma to się przyczynić do redukcji CO 2 w polskiej gospodarce rzędu 2 mln ton rocznie. Grupa Polsat Plus zobowiązała się także wobec obligatariuszy do sukcesywnej migracji na zeroemisyjne źródła energii elektrycznej, wykorzystywanej na cele własne.

W efekcie tej emisji Grupa Polsat Plus będzie największym prywatnym emitentem obligacji złotówkowych, co ma przyczynić się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Łączna skala emisji Grupy na rynku polskim, uwzględniając uplasowane wcześniej serie obligacji, przekroczy 3,1 mld zł.

Jest to pierwsza polska emisja obligacji typu Sustainability-Linked Bonds (związana z celami zrównoważonego rozwoju), zgodna z międzynarodowym standardem ICMA.

Grupa Polsat Plus chwali się, że od lat nadaje kierunek rozwoju polskiemu rynkowi kapitałowemu, wyznaczając nowe standardy i testując nowe instrumenty. Grupa planuje w szczególności, by również inne instrumenty finansowe, które ewentualnie wykorzysta w przyszłości, były oparte o długoterminowe cele środowiskowe. Zostały one zapisane w Sustainability-Linked Financing Framework, dokumencie, który przeszedł pozytywną weryfikację niezależnej agencji ratingowej ESG.

Więcej szczegółów można znaleźć w raporcie bieżącym Grupy Polsat Plus.

Źródło zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat