T-Mobile: prezent w aplikacji. Możesz korzystać za darmo przez 60 dni

Zimą również jest wiele okazji do podróżowania, zwłaszcza gdy na dobre rozpocznie się sezon narciarski i wyjazdy na ferie. Z myślą o tym T-Mobile udostępnił swoją nawigację z mapami Polski – za darmo na 60 dni.

Nowa promocja na Nawigację T-Mobile ruszyła dziś i można z niej skorzystać do 28 grudnia. W tym czasie należy zalogować się do aplikacji Mój T-Mobile i aktywować pakiet. Dzięki temu będzie można podróżować z nawigacją przez dwa miesiące za darmo.

Promocja obejmuje zarówno klientów abonamentowych (T, Rodzina), jak i korzystających z usług MIX (Frii Mix). W regulaminie zabrakło tym razem wzmianki o użytkownikach ofert na kartę, ale być może bonus będzie dostępy również i dla nich – bezpośrednio w aplikacji „Nawigacja T-Mobile”.

Warunkiem jest też aktywna zgoda marketingowa. Z darmowej nawigacji nie mogą skorzystać abonenci, którzy w chwili aktywacji pakietu promocyjnego mają już włączoną usługę „NaviExpert w T-Mobile” lub „Nawigację T-Mobile” w opcji Mapy Polski lub Mapy Europy oraz abonenci, którzy w ciągu ostatniego roku skorzystali z testowej wersji bezpłatnej.

Po upływie darmowych 60 dni opłata za nawigację wyniesie 12 zł miesięcznie w przypadku klientów abonamentowych lub 3 zł na 7 dni w ofercie MIX. Trzy dni przed końcem darmowego okresu klient zostanie o tym poinformowany przez T-Mobile.

Dostęp do pakietu promocyjnego można dezaktywować w każdym momencie:

w abonamencie przez bezpłatną wiadomość SMS na numer 8017 o treści: NAWIGACJA ANULUJ ,

o treści: , w systemie MIX przez bezpłatną wiadomość SMS na numer 8089 o treści: NAWIGACJA7 ANULUJ ,

o treści: , w aplikacji Nawigacja T-Mobile ,

, w aplikacji Mój T-Mobile.

Więcej informacji w regulaminie promocji.

Co umożliwia Nawigacja T-Mobile?

Nawigacja T-Mobile to przygotowana specjalnie dla operatora wersja popularnego NaviExperta. Aplikacja działa w trybie on-line, co wymaga wykorzystania pakietu danych, ale też przynosi dodatkowe korzyści. Kierowca na bieżąco otrzymuje aktualne mapy, a wraz z nimi informacje o sytuacji na drogach jak korki, wypadki, remonty czy objazdy. Na tej podstawie Nawigacja T-Mobile wytycza optymalną trasę, pozwalającą szybciej dotrzeć do celu. Przydatna jest też społecznościowa funkcja CB, dzięki której kierowcy wysyłają dla innych ostrzeżenia, co pozwala uniknąć mandatów lub niebezpieczeństw.

Źródło zdjęć: Shutterstock, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile