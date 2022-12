T-Mobile rozdaje nowe prezenty. Jeden z nich sobie wydrapiesz

T-Mobile ma dwa nowe prezenty w ramach akcji z cyklu Dobrze, ze jesteś, które mogą się przydać przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Jeden z nich klienci magentowego operatora mogą wydrapać w aplikacji Mój T-Mobile.

Wydrap sobie prezent

W poniedziałek wystartowała kolejna zdrapka w aplikacji Mój T-Mobile. Tym razem nagrodą jest kod umożliwiający bezpłatny dostęp i pobranie jednego z synchrobooków na stronie www.legimi.pl/swietaztm. Z promocji można skorzystać do 26 grudnia 2022 roku. Więcej informacji można znaleźć w regulaminie.

Zgarnij rabat na akcesoria

Również w aplikacji Mój T-Mobile na klientów indywidualnych oraz biznesowych magentowego operatora czeka kod rabatowy uprawniający do obniżenia o 15% ceny produktów w sklepie internetowym mPTech, dostępnych pod tym adresem. Są to przede wszystkim akcesoria do telefonu, ale w promocji można również taniej kupić wzmocniony smartfon Hammer Blade 5G.

Kod rabatowy można odebrać do 1 marca 2023 roku i także do tego dnia trzeba go wykorzystać. Kod nie łączy się z innymi kodami promocyjnymi. Szczegóły można znaleźć w regulaminie promocji.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: T-Mobile