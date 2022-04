Wyniki Google za 1Q2022. Gigant czuje na karku oddech konkurencji

Alphabet, spółka matka Google'a, opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 roku. Całkowity przychód był wyższy niż rok wcześniej, ale przy jednoczesnym spadku wysokości zysku netto.

W zakończonym 31 marca 2022 roku kwartale firma Alphabet osiągnęła przychód w wysokości 68,011 mld dolarów. To o 23% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku, jednak wtedy wzrost rok do roku sięgał 34%. Gorzej wygląda sprawa zysku netto, który w minionym kwartale osiągnął wielkość 16,436 mld dolarów. W tym przypadku amerykański gigant odnotował spadek o 8,3% w ujęciu rocznym.

Na czym zarabia Alphabet?

Raczej nie powinno nikogo dziwić, że głównym podmiotem, który w Alphabecie zarabia pieniądze, jest Google. Serwisy Google zarobiły w 1Q2022 61,472 mld dolarów (+20,1% rok do roku), z czego reklamy przyniosły 54,661 mld dolarów (+22,3%). Przychód działu Google Cloud wyniósł 5,821 mld dolarów (+43,8%).

Jeśli chodzi o zysk operacyjny, to ten był na plusie tylko w przypadku kategorii Google Services i wyniósł 22,920 mld dolarów (+17,3% rok do roku). Inne działy spółki Alphabet przyniosły straty, co dało całkowity zysk operacyjny na poziomie 20,094 mld dolarów (+22,2%).

Google czuje na karku oddech konkurencji, co szczególnie widać po wynikach serwisu YouTube. Przychód z reklam emitowanych na tej popularnej platformie wideo wyniósł w pierwszym kwartale 6,869 mld dolarów. To co prawda o 14,4% więcej niż rok wcześniej, ale jednocześnie aż o 20,4% niższe niż w ostatnim kwartale 2021 roku. Efekt taki został spowodowany między innymi przez odpływ reklamodawców do TikToka.

Źródło zdjęć: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Alphabet