Android 13 Beta 1 debiutuje. Google szykuje spore zmiany

Pojawiła się pierwsza wersja beta Androida 13. Do tej pory pojawiły się dwie wersje Developer Preview. Teraz przyszła kolej na pierwszą z czterech wersji beta. Przetestować mogą ją niektórzy właściciele smartfonów Google Pixel.

Android 13 Beta 1 debiutuje. Co przyniesie Android 13?

Nie znaczy to jednak, że już teraz nie wiemy o niektórych szykowanych nowych funkcjach w systemie operacyjnym Google. Pierwszymi i najbardziej oczywistymi zmianami są te w interfejsie. Z bardziej praktycznych rzeczy możemy się spodziewać wyeliminowania największego problemu eSIM, czyli problemów z kilkoma numerami naraz. Informowaliśmy też już o znacznie lepszym zarządzaniu pamięcią.

Na tym jednak wcale nie jest koniec. Android 13 przyniesie zmiany w uprawnieniach aplikacji. Rozdzielone zostaną zgody na dostęp do obrazków, filmów i nagrań. Do tej pory wszystkie są jednym. Teraz jeśli nie zgodzimy się na któryś z tych dostępów, aplikacja nie uzyska go.

W następnym miesiącu Google szykuje konferencję Google I/O. Wtedy powinniśmy zobaczyć drugą wersję beta nadchodzącego systemu operacyjnego.

