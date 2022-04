Sklep Play wprowadza ważne zmiany, chodzi o bezpieczeństwo

Google udostępnił nową funkcję w Sklepie Play. Jest to sekcja Bezpieczeństwo danych, w której deweloperzy będą musieli umieszczać informacje na temat sposobu zbierania, udostępniania i zabezpieczania danych użytkowników w aplikacjach.

Sklep Google Play dał się nieraz poznać jako rozsadnik złośliwych, śmieciowych aplikacji, zagrażających użytkownikom Androida. Google na szczęście stara się coś z tym robić. Najnowsze usprawnienie to sekcja Bezpieczeństwo danych. W niej deweloperzy będą musieli podawać, jakie dane i w jakim celu są zbierane. Z kolei dla użytkowników jest to informacja, czy aplikacja faktycznie potrzebuje ich danych do działania, czy też ich udostępnianie jest opcjonalne.

Co znajdzie się w sekcji Bezpieczeństwo danych?

Jak wyjaśnia Google, wyświetlanie informacji na temat danych zbieranych przez aplikację bez dodatkowego kontekstu nie jest wystarczające. Użytkownicy telefonów z Androidem powinni wiedzieć, w jakim celu zbierane są ich dane oraz czy są one udostępniane stronom trzecim. Istotna jest także informacja na temat sposobu zabezpieczenia danych przez deweloperów po pobraniu aplikacji. Te wątpliwości będzie rozwiewać sekcja Bezpieczeństwo danych.

Informacje na temat danych, które deweloperzy mają tam umieszczać to:

czy i w jakim celu deweloper zbiera dane,

deweloper zbiera dane, czy dane są udostępniane stronom trzecim,

stronom trzecim, szczegóły dotyczące sposobu zabezpieczenia aplikacji , np. czy stosowane jest szyfrowanie danych podczas przesyłania, a także informacje na temat możliwości usunięcia danych na prośbę użytkownika,

, np. czy stosowane jest szyfrowanie danych podczas przesyłania, a także informacje na temat możliwości usunięcia danych na prośbę użytkownika, czy deweloper zobowiązał się do przestrzegania zasad dotyczących tworzenia aplikacji dla dzieci i rodzin,

dotyczących tworzenia aplikacji dla dzieci i rodzin, czy zasady bezpieczeństwa stosowane przez dewelopera są zgodne z globalnymi standardami bezpieczeństwa (a dokładniej ze standardem MASVS).

Nową sekcję użytkownicy będą mogli zobaczyć w Google Play już dziś, a deweloperzy są zobowiązani do jej uzupełnienia do 20 lipca. Wprowadzane przez autorów informacje na temat danych będą widoczne w opcji Bezpieczeństwo danych każdej aplikacji.

Zobacz: Mapy Google w cieniu skandalu. Rozwaliły małżeństwo

Zobacz: Google zadecydował. Odbierze jedną z bardziej przydatnych funkcji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Google

Źródło tekstu: Google