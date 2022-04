Samsung Galaxy Watch4 dostanie Asystenta Google? Tak wynika z reklamy

Samsung Galaxy Watch4 to świetny zegarek, który ma dostęp do bogatego sklepu z aplikacjami Google Play. Wciąż jednak brakuje tu możliwości skorzystania z Asystenta Google, ale zapaliło się światełko w tunelu.

Gdy Samsung zaprezentował w ubiegłym roku swoje nowe zegarki Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic, które pracują pod kontrolą systemu Wear OS 3 z nakładką One UI. Na początku brakowało w nich możliwości skorzystania z dwóch istotnych dla wielu osób funkcji, Google Pay i Asystent Google. Z pierwszym problemem szybko sobie poradzono, więc gdy pierwsze zegarki trafiły do nabywców, można było z ich pomocą płacić zbliżeniowo. Asystent Google jednak wciąż jest niedostępny.

Na kanale hiszpańskiego oddziału YouTube pojawiła się krótka reklama, w której widzimy mężczyznę mówiącego Asystentowi Google (a nie Bixby), by odtworzył muzykę z serwisu YouTube Music. Może to oznaczać, że długo wyczekiwana funkcja trafi w końcu na pokład zegarków koreańskiego producenta. To jednak nie nastąpi szybko, więc czas oczekiwania jeszcze trochę się wydłuży.

Potwierdzając, Asystent nie jest wdrażany w Galaxy Watch4 i nie mamy daty aktualizacji.

– napisał Google w oświadczeniu

Jeśli chcemy używać asystenta głosowego w najnowszych zegarkach Samsunga, wciąż pozostaje nam do dyspozycji Bixby, ale bez języka polskiego.

