Smartfony w Europie: w 1Q2023 co trzeci telefon to Samsung

W pierwszym kwartale 2023 roku na europejskie rynki trafiło aż o 23% mniej smartfonów niż rok wcześniej. Co trzecie urządzenie było marki, a udział trzech marek z podium w rynku Starego Kontynentu wyniósł niemal 79%.

Nienajlepszy klimat gospodarczy wciąż ciąży nad rynkiem smartfonów w Europie. Inflacja, stopy procentowe i ceny energii utrzymują się uparcie na wysokim poziomie, podobnie jak konflikt między Rosją a Ukrainą, przedłużając ostrożne podejście konsumentów do swoich wydatków. Skutkiem tego jest dalszy spadek wielkości dostaw tych urządzeń na Stary Kontynent, która w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku osiągnęła 38 mln sztuk. To o 23% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Jak podaje Counterpoint Research, był to najsłabszy kwartał od 2Q2012.

W Europie liczą się trzej producenci

W pierwszym kwartale 2023 roku co trzeci smartfon (34%), który trafił na europejski rynek, był produktem firmy Samsung. To o 1 p.% mniej niż rok wcześniej. Liczba smartfonów Samsunga, które trafiły do Europy, była aż o 27% mniejsza w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 roku. Nieco mniej straciła firma Apple (21%), zajmując na Starym Kontynencie drugie miejsce z udziałem w rynku na poziomie 26%.

Podium zamyka Xiaomi z 19% udziałem w rynku. To jedyny producent z europejskiego TOP5, w którego przypadku odnotowano wzrost wielkości dostaw smartfonów (+4% rok do roku). Za podium znalazły się marki Oppo i Realme, których udział w europejskim rynku spadł do odpowiednio 4% i 3% z liczbą smartfonów mniejszą o 47% i 36%.

Kryzys związany z kosztami życia nadal nękał europejskich konsumentów, powodując trudny początek 2023 roku. Było jednak kilka dobrych wiadomości: Samsung, pomimo utraty udziałów w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku, z powodzeniem wprowadził na rynek swoją najnowszą flagową serię Galaxy 23 (przewyższając zarówno S22, jak i S21), podczas gdy Apple zyskał udziały rok do roku (chociaż było to bardziej związane z mniejszym spadkiem niż niektórzy inni dostawcy). Największym zwycięzcą było jednak Xiaomi, będące jedynym dużym dostawcą, który odnotował wzrost dostaw po bardzo słabym pierwszym kwartale 2022 roku. Przewidywaliśmy, że trudne warunki ulegną pogorszeniu, zanim staną się lepsze, co potwierdził najgorszy kwartał pod względem dostaw smartfonów, jaki widzieliśmy w Europie od ponad dekady. Pozostajemy jednak optymistami, że presja gospodarcza powinna zacząć słabnąć w ciągu kilku najbliższych kwartałów, zwiększając zaufanie konsumentów i prowadząc do lepszej końcówki roku.

– skomentował Jan Stryjak, zastępca dyrektora Counterpoint Research

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Counterpoint

Źródło tekstu: Counterpoint