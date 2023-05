W tym kraju liczy się tylko iPhone

Jest taki kraj, w którym ponad połowa sprzedanych smartfonów to iPhone'y. Tak, dobrze myślicie – chodzi o Stany Zjednoczone Ameryki. Google może tylko pozazdrościć, grzejąc ostatnie miejsce w TOP5.

Recesja na rynku smartfonów dotyczy w zasadzie każdego zakątka świata, w tym Stanów Zjednoczonych Ameryki. W pierwszym kwartale 2023 roku do sprzedaży w tym kraju trafiło o 17% mniej tych urządzeń niż rok wcześniej. Stało się tak z powodu niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej, która dotknęła również giganta zza oceanu.

Inflacja zaczęła wpływać na rynek smartfonów w USA w drugiej połowie 2022 roku, zwłaszcza w segmencie low-end, gdzie konsumenci mają mniejszy dochód do dyspozycji i są bardziej wrażliwi na zmiany cen. Utrzymująca się inflacja i niepewne perspektywy gospodarcze powodują, że konsumenci wstrzymują się z zakupem nowych urządzeń, co skutkuje niższymi wskaźnikami aktualizacji i mniejszą sprzedażą urządzeń, zwłaszcza w segmencie usług przedpłaconych.

– powiedział Matthew Orf, analityk z Counterpoint Research

Chociaż marki usług przedpłaconych odnotowały znaczne spadki przesyłek rok do roku, pojawiły się pewne pozytywne elementy. Dostawy Galaxy S23 Samsunga wzrosły dwucyfrowo rok do roku, podczas gdy Galaxy A14 5G radził sobie wyjątkowo dobrze w przedpłaconych. Wydaje się, że przepaść między urządzeniami z niższej i wyższej półki się powiększa, tworząc próżnię w kategorii urządzeń ze średniej półki.

– dodał Maurice Klaehne, starszy analityk w Counterpoint Research

Co drugi smartfon to iPhone

USA to macierzysty kraj firmy Apple. Nie powinno więc nikogo dziwić, że Amerykanie wybierają przede wszystkim iPhone'y. Udział tych urządzeń w amerykańskim rynku smartfonów w 2023 roku urósł do 53%, co jest wynikiem o 4 p.% lepszym od tego z początku 2022 roku. Z kolei co czwartym smartfonem, który w 1Q2023 trafił na rynek USA, był Samsung Galaxy (27%, bez zmian rok do roku).

Amerykańskie podium zamyka Motorola, która ma swoje korzenie w USA (choć teraz należy do chińskiego Lenovo). Udział tej marki na rynku skurczył się przez rok z 10% do 8%. W TOP5 znalazło się jeszcze miejsce dla TCL (2%, spadek o 1 p.% rok do roku) oraz kolejnej amerykańskiej firmy, Google (2%, niewielki wzrost).

Niektóre niszowe kategorie mogą nadal osiągać dobre wyniki pomimo ogólnej słabości. Na przykład w tym roku jest wiele emocji wokół urządzeń składanych, ponieważ coraz więcej producentów OEM wskakuje na modę, co może pobudzić popyt na urządzenia premium. Podobnie popyt ze wspieranych przez rząd programów Lifeline i AKP w dużej mierze pozostanie niezmieniony. Ale na szerszym poziomie migracja z Androida na iOS, przeprowadzana przez młodych i początkujących użytkowników smartfonów, nadal pozostaje kluczowym problemem wśród producentów OEM Androida.

skomentował Hanish Bhatia, zastępca dyrektora ds. badań w Counterpoint Research

Zobacz: Rynek smartfonów z kolejnymi spadkami. Apple dogania Samsunga

Zobacz: Rynek tabletów też się kurczy. Koronę lidera wciąż ma Apple

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Counterpoint