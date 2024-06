Apple ma przechlapane. Nawet Amerykanie wolą Samsunga

Wydawać by się mogło, że w USA niezaprzeczalnym królem rynku smartfonów jest firma Apple. Tak jednak było kiedyś, a teraz Amerykanie zamiast iPhone'ów częściej wybierają smartfony Samsung Galaxy.

Co dla wielu osób wydaje się pewne w życiu? Phone Arena zauważa, że dla wielu osób to śmierć, podatki i dominacja Apple'a na rodzimym rynku. O ile z dwoma pierwszymi rzeczami nie ma co dyskutować, o tyle to trzecie nie jest już aktualne. Tak przynajmniej wynika z opublikowanego właśnie raportu CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), przedstawiającego sytuację na rynku smartfonów w USA w okresie od kwietnia 2023 roku do marca 2024 roku.

O tym, że gigant z Cupertino traci udziały w amerykańskim rynku smartfonów, już pisaliśmy w tej wiadomości. Wtedy jednak podaliśmy dane dotyczące wyłącznie producenta iPhone'ów i nie było wiadomo, czy ktoś go prześcignął. Teraz mamy pełniejszy obraz sytuacji, z którego wynika, że odpowiedź na tę kwestię jest twierdząca: większy kawałek tego tortu zagarnął Samsung. Koreański producent przez rok odpowiadał za 38% smartfonów sprzedanych w USA, podczas gdy Apple osiągnął wynik 33%. Podium zamyka Motorola, z udziałem w rynku na poziomie 13%. Za podium znalazł się gigant z Mountain View, którego Pixele stanowiły 6% sprzedanych w USA smartfonów.

Apple dominuje wśród flagowców

CIRP podaje jeszcze udział flagowych smartfonów w sprzedażowym portfolio dwóch firm z czołówki. W przypadku Apple'a to 64% urządzeń. W tej grupie mieszczą się serie iPhone 15 i iPhone 14. W przypadku Samsunga, flagowe "Galaktyki" stanowiły 42% sprzedanych smartfonów tego producenta w USA. Wśród nich są modele z serii Galaxy S24, Galaxy S24, a także Galaxy Z Flip i Galaxy Z Fold. Apple może więc odetchnąć, ponieważ wciąż jest królem flagowych smartfonów w USA.

