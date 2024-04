Kłopoty w raju? iPhone z fatalnymi wynikami w USA

Popularność iPhone'a w USA spada. Klienci coraz chętniej sięgają po smartfony konkurencji.

Stany Zjednoczone to bastion Apple. iPhone'y to jedne z najpopularniejszych smartfonów na tamtejszym rynku, a ich popularność zakrawa wręcz o kulturowy fenomen, znajdujący wyraz m.in. w dobieraniu sobie kręgu znajomych na podstawie koloru dymka w aplikacji iMessage. Wygląda jednak na to, że nawet u Wujka Sama pozycja giganta z Cupertino wcale nie jest taka pewna.

W USA sprzedaje się coraz mniej iPhone'ów

Jak wynika z najnowszego raportu firmy analitycznej CIRP, popularność iPhone'ów w USA na przestrzeni ostatnich miesięcy znacząco spadła. W okresie dwunastu miesięcy od kwietnia 2023 do marca 2024 udział Apple na rynku nowych smartfonów wyniósł 33 procent. Oznacza to, że tylko co trzeci aktywowany w tym okresie smartfon miał na obudowie logo nadgryzionego jabłka.

Dla porównania, rok temu udział giganta z Cupertino wśród nowych smartfonów wyniósł 40 procent. Od tamtej pory wynik producenta cały czas spada i nie wiadomo, jak długo taki trend może się utrzymać.

Jak jednak zwracają uwagę eksperci, wcale nie musi to oznaczać, że amerykańscy klienci nagle przestali lubić swoje iPhone'y. Jako przyczyny omawianego zjawiska wskazują raczej na większą wytrzymałość nowych smartfonów oraz odejście od modelu, w którym telefony kupowano razem z abonamentem u jednego z operatorów. Jedno i drugie miało sprawić, że użytkownicy rzadziej wymieniają swoje urządzenia, co z kolei miało się przełożyć na sprzedaż iPhone'ów znacznie bardziej niż w przypadku konkurencji z Androidem.

