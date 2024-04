Apple zaprasza na majowy event. Oto, czego można się spodziewać

Firma Apple ogłosiła, że dokładnie za dwa tygodnie zaprezentuje nowe produkty. Gigant nie pochwalił się, co to będzie, ale wiemy o kilku urządzeniach, których może to dotyczyć.

Firma Apple rozesłała zaproszenia na wydarzenie, które zamierza zorganizować pod hasłem "Let Loose" (zwolnij). Takie wpadło również do naszych redakcyjnych skrzynek odbiorczych. Specjalny event będzie miał miejsce dokładnie za dwa tygodnie, 7 maja 2024 roku, o godzinie 16:00 polskiego czasu.

Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, gigant z Cupertino nie pochwalił się, co zamierza pokazać tuż po majówce. Jednak na grafice, którą ozdobiono zaproszenie, znalazł się Apple Pencil. A to sugeruje, że nadchodzące nowości mogą być związane z tabletami.

Co pokaże Apple?

Biorąc pod uwagę dotychczasowe przecieki i nieoficjalne doniesienia, istnieje spore prawdopodobieństwo na to, że za 2 tygodnie mogą zadebiutować następujące nowe produkty firmy Apple:

iPad Pro OLED. To chyba najbardziej wyczekiwany nowy sprzęt firmy Apple, o którym plotki krążą w mediach od kilku lat. Ma to być najbardziej przeprojektowany iPad Pro od 2018 roku. A w komplecie podobno znajdzie się procesor Apple M3.

iPad Air M2. Apple ma podobno po raz pierwszy wypuścić iPada innego niż Pro w dwóch rozmiarach. Jeśli nieoficjalne doniesienia są prawdziwe, będzie on napędzany układem Apple M2 i zaoferuje ulepszone aparaty fotograficzne.

Apple Pencil 3. Do nowych tabletów przyda się nowe pióro, a takie podobno nadejdzie z nowymi tabletami. Wśród nowości ma się znaleźć funkcja pozwalająca łatwo znaleźć to akcesorium.

Magic Keyboard. Na majowym evencie firmy Apple nie powinno również zabrakną ulepszonej klawiatury Magic Keyboard, która ma stanowić dodatek do iPada Pro OLED. Podobno będzie ona być cieńsza niż dotychczas oraz wykonana z aluminium.

